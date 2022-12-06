2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, dünyanın en stil sahibi kadını seçilmişt. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Hadid'in en iyi kırmızı halı görünümlerini derledik. İşte Bella Hadid'in en şık halleri..