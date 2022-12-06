2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en stil sahibi kadını unvanına layık görülen ünlü ABD'li model Bella Hadid, ödül töreninde 'Yılın Modeli' seçilirken Valentino'nun kreatif direktörü Pier Paolo Piccioli 'Yılın Tasarımcısı' seçildi.

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 1

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen British Fashion Awards'ta moda dünyasının enleri ödüllendirildi. Kraliçe II. Elizabeth'in onurlandırıldığı gecede, moda dünyasından pek çok isim kırmızı halıda boy gösterdi.

(Naomi Campbell)

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 2

YILIN MODELİ SEÇİLDİ

British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, British Fashion Awards’ta ‘Yılın Modeli’ seçildi. Ancak model, ödül törenine katılmadı.

İşte 2022 British Fashion Award kırmızı halısından görüntüler...

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 3

Oyuncu Florence Pugh ve Valentino'daki başarısuyla yılın tasarımcısı ödülünü kazanan Pier Paolo Piccioli kırmızı halıda beraber boy gösterdi.

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 4

Jodie Turner-Smith

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 5

Lily James

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 6

Irina Shayk

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 7

Tilda Swinton

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 8

Elsa Hosk

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 9

Sabrina Carpenter

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 10

Suki Waterhouse

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 11

Kristen McMenamy

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 12

FKA twigs

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 13

Hannah Martin

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 14

Jourdan Dunn

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 15

Stella Maxwell

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 16

Lila Moss

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 17

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, dünyanın en stil sahibi kadını seçilmişt. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Hadid'in en iyi kırmızı halı görünümlerini derledikİşte Bella Hadid'in en şık halleri..

2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 18
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 19
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 20
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 21
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 22
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 23
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 24
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 25
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 26
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 27
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 28
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 29
2022 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı! Bella Hadid 'Yılın Modeli' seçildi - 30

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