Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları

DAVET EDİLMEK ŞART

Met Gala etkinliğine katılabilmek için ilk ve en önemli şartlardan biri davet edilmek. Bir kez davet edilmiş olmak her sene davet edilme garantisi vermiyor.

Konuk listesi Met Gala'dan önceki geceye kadar gizli tutulsa bile moda tutkunları geçmiş yıllara dayanarak tahminlerde bulunuyor.

Galaya sıklıkla katılanlar arasında Beyonce, Kim Kardashian, Blake Lively, Gigi Hadid ve Rihanna gibi ünlü isimler yer alıyor.