Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları
Moda dünyasının en önemli gecesi olarak görülen Met Gala her sene katı kurallar çerçevesinde organize ediliyor. Yasaklar, etkinliğin gizeminin korunmasını sağlarken meraklı gözler de geceye çevriliyor. Bu büyük geceye katılan ünlüler, Metropolitan Sanat Müzesi'ne giriş yaparken dikkat çekecek göz kamaştırıcı kıyafetler tercih ediyor. İşte moda dünyasının en görkemli gecesi Met Gala'nın yıllardır süregelen kuralları...
Moda dünyasının en prestijli ve gizemli gecesi Met Gala, bu gece gerçekleştirilecek.
ABD'nin New York şehrinde her sene Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla "Met Gala" düzenleniyor.