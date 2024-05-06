Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları

Moda dünyasının en önemli gecesi olarak görülen Met Gala her sene katı kurallar çerçevesinde organize ediliyor. Yasaklar, etkinliğin gizeminin korunmasını sağlarken meraklı gözler de geceye çevriliyor. Bu büyük geceye katılan ünlüler, Metropolitan Sanat Müzesi'ne giriş yaparken dikkat çekecek göz kamaştırıcı kıyafetler tercih ediyor. İşte moda dünyasının en görkemli gecesi Met Gala'nın yıllardır süregelen kuralları...

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 1

Moda dünyasının en prestijli ve gizemli gecesi Met Gala, bu gece gerçekleştirilecek.

ABD'nin New York şehrinde her sene Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla "Met Gala" düzenleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 2

Moda dünyasının en ikonik isimleri, ünlü oyuncular ve şarkıcılar birbirinden şık ve farklı konseptte kıyafetlerle bu geceye katılıyor.

Bu büyük geceye katılan ünlüler, Metropolitan Sanat Müzesi'ne giriş yaparken dikkat çekecek göz kamaştırıcı kıyafetler tercih ediyor.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 3

Bu prestijli etkinliğe sadece davetle girilebiliyor ve katı bir kıyafet kuralı var. Kırmızı halının önüne yığılan yüzlerce fotoğrafçı ve gazeteciye rağmen etkinlik her sene büyük bir gizlilik içinde gerçekleştiriliyor.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 4

1995'ten bu yana Met Gala'nın başkanlığını Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour üstleniyor.

Bu prestijli geceye davet edilenlerin etkinlikte neler olduğunu açıklamaları ise yasak.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 5

Galanın gizem dolu atmosferini korumak için alınan bu önlemlere telefon ve sosyal medya kısıtlamaları da ekleniyor.

Ayrıca müze yönetimi de eserleri korumak için katılımcılara yönelik katı kurallar belirliyor.

İşte moda dünyasının en görkemli gecesi Met Gala'nın yıllardır süregelen kuralları...

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 6

DAVET EDİLMEK ŞART

Met Gala etkinliğine katılabilmek için ilk ve en önemli şartlardan biri davet edilmek. Bir kez davet edilmiş olmak her sene davet edilme garantisi vermiyor.

Konuk listesi Met Gala'dan önceki geceye kadar gizli tutulsa bile moda tutkunları geçmiş yıllara dayanarak tahminlerde bulunuyor.

Galaya sıklıkla katılanlar arasında Beyonce, Kim Kardashian, Blake Lively, Gigi Hadid ve Rihanna gibi ünlü isimler yer alıyor.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 7

BİLET ALMAK GEREKİYOR

Galaya davet edilmek, biletsiz içeriye girebilmek anlamına gelmiyor. Etkinliğe katılabilmek için davet edilmenin yanı sıra bilet satın almak ya da bileti olan birinin konuğu olmak gerekiyor.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 8

Met Gala esasında Metropolitan Sanat Müzesi için bir bağış etkinliği. Gelir, son yedi yüzyıla ait giysi ve aksesuarlardan oluşan geniş moda koleksiyonuna aktarılıyor.

Time dergisine göre, bu yıl bilet fiyatı 75 bin dolardan, masa fiyatı ise 350 bin dolardan başlıyor.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 9

YILIN KIYAFET TEMASI

Kostüm Enstitüsü her yıl gala için katılımcıları bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla uygulanacak temayı açıklıyor.

2024 Met Gala için belirlenen kıyafet kuralı "Zamanın Bahçesi", bu tema J.G. Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinleniyor.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 10

Kıyafet konsepti, gecenin en çok konuşulan kısmı arasında yer alıyor. Çünkü ünlü isimlerin çoğu ve onları davet eden tasarımcılar, temaya göre yaratıcı giysiler tercih ederek geceye damga vuruyor.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 11

2019'da Katy Perry hamburger kostümü giymiş, Jared Leto da kedi kostümüyle Met Gala'ya katılmıştı.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 12

KIYAFETLERİN ONAYLANMASI GEREK

Tasarımcılar kıyafetlerini hazırlamadan ve kıyafetler ünlü isimlerin üzerinde Met Gala kırmızı halısına çıkmadan önce geceyi planlayan Anna Wintour'ın onay vermesi gerekiyor.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 13

TELEFON VE SOSYAL MEDYA YASAK

Met Gala etkinliği sırasında katılımcıların telefon kullanmasına izin verilmiyor. Vogue, etkinlik süresince telefon yasağı politikasını sürdürüyor.

Telefon yasağı, etkinlik içinde de sosyal medya politikasının yasaklanması anlamına geliyor.

Ünlü isimler tuvalette bir araya geldiğinde yasağı delebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda tuvalet aynası fotoğrafları sosyal medyaya yansımıştı.

Moda dünyasının en prestijli gecesi: Met Gala'nın katı kuralları - 14

SİGARA İÇMEK YASAK

Metropolitan Sanat Müzesi'nin de konukların ve eserlerin güvenliğini sağlamak için kendi kuralları var.

Müzenin internet sitesinde belirtildiği üzere bunlar arasında sigara yasağı başta geliyor.

Ziyaretçi kılavuzunda "Müzede veya girişlerin yakınında elektronik sigara da dahil olmak üzere sigara içmek yasaktır" ifadesi yer alıyor.

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