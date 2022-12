2022 yılına damga vuran kırmızı halı görünümleri

TIMOTHEE CHALAMET

Bu yıl 79.su düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen Bones and All filminin kırmızı halısında, ABD'li oyuncu Timothee Chalamet'in stili yılın en iyi kırmızı halı görünümleri arasına girdi.

Haider Ackermann imzası taşıyan kırmızı takım, sosyal medyada uzun süre gündem oldu. Ackermann tasarımlarını daha önce pek çok etkinlik ve kırmızı halıda giyen Chalamet’nin kolsuz, halter yaka kesime sahip görünümünün en dikkat çekici özelliği ise sırt dekoltesi oldu.