2022 yılına damga vuran kırmızı halı görünümleri

Bu yıl 79.su düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen Bones and All filminin kırmızı halısında, ABD'li oyuncu Timothee Chalamet'in stili yılın en iyi kırmızı halı görünümleri arasına girdi.
Haider Ackermann imzası taşıyan kırmızı takım, sosyal medyada uzun süre gündem oldu. Ackermann tasarımlarını daha önce pek çok etkinlik ve kırmızı halıda giyen Chalamet’nin kolsuz, halter yaka kesime sahip görünümünün en dikkat çekici özelliği ise sırt dekoltesi oldu.
Batman filminde Selina Kyle nam-ı diğer Kedi Kadın'ı canlandıran Zoe Kravitz, filmin New York prömiyerinde giydiği Oscar de la Renta imzalı siyah elbisesiyle yılın en iyileri arasında.
New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlenen Met Gala'da Versace imzalı bir elbise tercih eden Hollywood'un ünlü oyuncusu Blake Lively de elbisesiyle geceye damga vurdu. Eşi Ryan Reynolds ile birlikte Met Gala 2022'nin ev sahiplerinden biri olan Lively'nin elbisesi, belindeki fiyonkların çözülmesiyle pembeden maviye döndü.
Eşi Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat her ne kadar geceye gölge düşürse de Jada Pinkett Smith'in Jean Paul Gaultier imzalı zümrüt elbisesi, o gecenin hatırlanmaya değer anlarından oldu.
Timothee Chalamet ile başrollerini paylaştığı Bones and All filmin Londra'daki gösterimine katılan oyuncu Taylor Russell, Schiaparelli tasarımı elbisesi ile nostalji rüzgarı estirdi.
Başrolünde yer aldığı Armageddon Time filmi için Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösteren Anne Hathaway, Armani Privé imzalı straplez elbisesi ve göz alıcı mücevherleriyle yılın en iyileri arasına girmeyi başardı.
Her kırmızı halı görünümüyle kalıpları yıkan rapçi Lil Nas X, MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı tercisiyle akıllarda kaldı.
Euphoria dizisindeki rolü ile Emmy Ödülleri'nden ödülle ayrılan ünlü oyuncu Zendaya, Valentino imzalı zarif siyah elbisesiyle gecede Hollywood ihtişamını yansıttı.
Billboard Müzik Ödülleri'nde pek çok ödüle layık görülen Doja Cat, tasarımcı Daniel Roseberry'nin "Planet Schiaparelli" adlı koleksiyonundan bir görünüm tercih etti. Bilimkurgu filmlerinden ilham alınarak tasarlanan elbise ile şarkıcı, yılın en iyileri arasına girdi.