2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri

80. Altın Küre Ödülleri, dün gece Beverly Hilton Hotel'de ihtişamlı bir törenle sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle gerçekleşen tören, bu yıl ünlü isimlerin birbirinden şık görünümlerine sahne oldu. İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyanlar...

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 1

Bu yıl 80'inci düzenlenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Game of Thrones evreninde geçen devam dizisi House of Dragon En İyi Drama dizisi ödülünü alırken efsanevi yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan Fabelmanlar Drama dalında En İyi Film seçildi.  İşte Oscar'ın habercisi geceden kırmızı halı görünümleri...

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 2

Anya Taylor-Joy

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 3

Julia Garner

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 4

Lily James

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 5

Billy Porter

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 6

Jenna Ortega

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 7

Jessica Chastain

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 8

Selena Gomez

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 9

Steven Spielberg

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 10

Donald Glover

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 11

Margot Robbie

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 12

Sigourney Weaver

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 13

Ana de Armas

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 14

Andrew Garfield

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 15

Hilary Swank

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 16

Claire Danes

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 17

Taron Egerton

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 18

Michelle Yeoh

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 19

Austin Butler

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 20

Salma Hayek

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 21

Quinta Brunson

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 22

Jennifer Coolidge

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 23

Tracy Morgan

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 24

Eddie Murphy

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 25

Bob Odenkirk

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 26

Daisy Edgar-Jones

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 27

Paul Dano

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 28

Sebastian Stan

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 29

Sarah Polley

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 30

Kaley Cuoco ve Tom Pelphrey

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 31

Eddie Redmayne

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 32

Damien Chazelle

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 33

Guillermo del Toro ve Kim Morgan

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 34

Park Chan-wook ve Rian Johnson

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 35

Jenny Slate

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 36

Henry Winkler

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 37

Domhnall Gleeson

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 38

Babyface

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 39

Jamie Lee Curtis

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 40

Sheryl Lee Ralph

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 41

Heidi Klum ve Tom Kaulitz

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 42

Tim Burton

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 43

Li Jun Li

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri - 44

Laverne Cox

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