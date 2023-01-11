2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri

Bu yıl 80'inci düzenlenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Game of Thrones evreninde geçen devam dizisi House of Dragon En İyi Drama dizisi ödülünü alırken efsanevi yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan Fabelmanlar Drama dalında En İyi Film seçildi. İşte Oscar'ın habercisi geceden kırmızı halı görünümleri...
Anya Taylor-Joy
Julia Garner
Lily James
Billy Porter
Jenna Ortega
Jessica Chastain
Selena Gomez
Steven Spielberg
Donald Glover
Margot Robbie
Sigourney Weaver
Ana de Armas
Andrew Garfield
Hilary Swank
Claire Danes
Taron Egerton
Michelle Yeoh
Austin Butler
Salma Hayek
Quinta Brunson
Jennifer Coolidge
Tracy Morgan
Eddie Murphy
Bob Odenkirk
Daisy Edgar-Jones
Paul Dano
Sebastian Stan
Sarah Polley
Kaley Cuoco ve Tom Pelphrey
Eddie Redmayne
Damien Chazelle
Guillermo del Toro ve Kim Morgan
Park Chan-wook ve Rian Johnson
Jenny Slate
Henry Winkler
Domhnall Gleeson
Babyface
Jamie Lee Curtis
Sheryl Lee Ralph
Heidi Klum ve Tom Kaulitz
Tim Burton
Li Jun Li
Laverne Cox