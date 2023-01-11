2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri

Bu yıl 80'inci düzenlenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Game of Thrones evreninde geçen devam dizisi House of Dragon En İyi Drama dizisi ödülünü alırken efsanevi yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan Fabelmanlar Drama dalında En İyi Film seçildi. İşte Oscar'ın habercisi geceden kırmızı halı görünümleri...