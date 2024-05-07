Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı
Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi. Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) temasıyla düzenlenen galada, ünlülerin tercihi, çiçek desenlerinden yana oldu. İşte Met Gala'nın en dikkat çeken ünlüleri ve seçtikleri kıyafetler...
Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece gerçekleşti.