Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi. Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) temasıyla düzenlenen galada, ünlülerin tercihi, çiçek desenlerinden yana oldu. İşte Met Gala'nın en dikkat çeken ünlüleri ve seçtikleri kıyafetler...

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 1

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece gerçekleşti.

N-LIFE HABERLERİ

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 2

Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) temasıyla düzenlenen Met Gala'da gecenin kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 3

Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth ve Jennifer Lopez'in ev sahipliğini üstlendiği gecede; ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle galadaki yerlerini aldı.

İşte Met Gala'ya katılan ünlü isimler ve seçtikleri kıyafetler...

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 4

Zendaya

 Met Gala'ya 5 yıl sonra ilk kez dönen Zendaya, John Galliano imzalı elbisesiyle adından söz ettirdi.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 5

Tyla

Ünlü şarkıcı, temel olarak kumdan oluşan Balmain elbisesiyle geceye damga vuran isimler arasında yer aldı.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 6

Jennifer Lopez

Lopez'in yapımı 800 saat süren elbisesi Schiaparelli imzası taşıyor.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 7

Kendall Jenner

Ünlü model, Givenchy'e ait elbiseyi giyen ilk kişi olduğunu açıkladı.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 8

Kim Kardashian

Elbise: Maison Margiela

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 9

Kylie Jenner

Elbise: Oscar de la Renta

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 10

Demi Moore

Ünlü oyuncu  duvar kağıdından yapılan elbisesiyle dikkat çekti.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 11

Rita Ora- Taika Waititi

Rita Ora, elbisesinin M.Ö. 1. ve 2. yüzyıldan kalma boncuklardan yapıldığını açıkladı.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 12

Bad Bunny

Ünlü rapçi, John Galliano imzalı kostümüyle İngiliz yazar J. H. Ballard'ın 1962 tarihli kısa hikayesi Garden of Time'daki Kont Axel'e gönderme yaptı.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 13

Emma Chamberlain

Elbise: Jean Paul Gaultier

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 14

Gwendoline Christie

Elbise: John Galliano

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 15

Gigi Hadid

Elbise: Thom Browne

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 16

Adrien Brody-Georgina Chapman

Ünlü oyuncu, sarı saçlarıyla gecenin dikkat çeken isimleri arasına girdi.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 17

Demi Lovato

Prabal Gurung imzalı bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, 8 yıl sonra Met Gala'ya döndü.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 18

Emily Ratajkowski

Elbise: Versace

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 19

Rebecca Hall

Elbise: Danielle Frankel

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 20

Keith Urban-Nicole Kidman

Elbise: Balenciaga

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 21

Eddie Redmayne- Hannah Bagshawe

Elbiseler: Steve O Smith

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 22

Lizzo

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 23

Cardi B

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 24

Shakira

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 25

Dua Lipa

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 26

Irina Shayk

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 27

Elle Fanning

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 28

Doja Cat

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 29

Lana Del Rey

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 30

Penelope Cruz

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 31

Anna Wintour

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 32

Elizabeth Debicki

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 33

Colman Domingo

Elbise: Willy Chavarria

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 34

Uma Thurman

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 35

Sarah Jessica Parker

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 36

Alex Sharp

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 37

Ben Simmons

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 38

Rachel Smith

Elbise: Joanna Ortiz

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 39

Mindy Kaling

Elbise: Gaurav Gupta

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 40

Harris Reed

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 41

Chris Hemsworth - Elsa Pataky

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 42

Jessica Serfaty Michel

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 43

Josh O'Connor

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 44

Greta Gerwig

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 45

Greta Lee

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 46

Jordan Roth

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 47

Lauren Sanchez

Elbise: Oscar de la Renta

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 48

Sabrina Harrison

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 49

Kylie Minogue

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 50

Rebecca Ferguson

DAHA FAZLA GÖSTER