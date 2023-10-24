2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim

Kısa saç modellerini sevenlerin favorisi bob kesim 2023 yılında yükselişe geçiyor. Uzun saçlarına aşina olduğumuz ünlü isimler, tarzlarında değişikliğe giderek saçlarını kısacık kestirdi. Siz de saçlarınızda değişim yapma isteği duyuyorsanız "bob kesim" trendine mutlaka göz atın.

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 1

Sağlıkla ışıldayan ve canlı görünen saçlara sahip olmak için iyi bir bakım rutini uygulamanız şart. Saçlarınız kısa olduğunuzda işler çok daha kolaydır. Bakım yapma rutininiz daha kısa sürer, gündelik kullanımda saçlarınıza şekil vermek kolaylaşır.

Kısa saç kullanmayı tercih edenlerin çok sevdiği "bob kesim" yeniden trend oldu.

(Lily Collins)

N-LIFE HABERLERİ

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 2

Hailey Bieber'dan Emma Stone'a birçok ünlü isim uzun saçlarına veda ederek yeni bir görünüme kavuştu.

(Christina Aguilera)

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 3

2023 yılında güzellik trendlerine giren bob kesim kimilerine göre cesaret gerektiren bir model olsa da aslında kullanımı oldukça basit.

(Lily Allen)

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 4

İster düz ister dalgalı olarak kullanabileceğiniz bu model kulak altında veya omuz hizasında olabiliyor.

(Scarlett Johansson)

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 5

Dilerseniz bu kesimi perçem veya kakül ile kullanabilirsiniz.

(Florence Pugh)

İşte ilham alabileceğiniz görünümler...

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 6

Emma Stone

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 7

Hailey Bieber

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 8

Dixie D’Amelio

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 9

Megan Fox

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 10

Emma Watson

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 11

Eva Longoria

2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim - 12

Jessie J

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