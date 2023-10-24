2023 saç trendlerinin yıldızı: Bob kesim
Kısa saç modellerini sevenlerin favorisi bob kesim 2023 yılında yükselişe geçiyor. Uzun saçlarına aşina olduğumuz ünlü isimler, tarzlarında değişikliğe giderek saçlarını kısacık kestirdi. Siz de saçlarınızda değişim yapma isteği duyuyorsanız "bob kesim" trendine mutlaka göz atın.
Sağlıkla ışıldayan ve canlı görünen saçlara sahip olmak için iyi bir bakım rutini uygulamanız şart. Saçlarınız kısa olduğunuzda işler çok daha kolaydır. Bakım yapma rutininiz daha kısa sürer, gündelik kullanımda saçlarınıza şekil vermek kolaylaşır.
Kısa saç kullanmayı tercih edenlerin çok sevdiği "bob kesim" yeniden trend oldu.
(Lily Collins)