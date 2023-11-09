2024 Met Gala'nın teması açıklandı

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, her yıl farklı bir tema ile düzenleniyor. Mayıs ayında yapılacak olan 2024 Met Gala'nın teması açıklandı.

2024 Met Gala'nın teması açıklandı - 1

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, her yıl farklı bir tema ile düzenleniyor ve ünlü davetliler bu temaya uygu kostümleriyle galada boy gösteriyor.

Vogue dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde yapılacak olan Met Gala'nın temasını açıkladı. Mayıs ayında gerçekleşecek olan etkinliğin teması, "Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu" olarak belirlendi. 

N-LIFE HABERLERİ

2024 Met Gala'nın teması açıklandı - 2

Metropolitan Sanat Müzesi'nin CEO'su Marina Kellen French, "Bu yenilikçi gösteri, "Bu yenilikçi gösteri, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak ve bizi bir eserin birçok yönünü deneyimlemeye, tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve nihayetinde onun güzelliğini daha derinden takdir etmeye davet edecek" dedi.

2024 Met Gala'nın teması açıklandı - 3

Kostüm Enstitüsü'nden Sorumlu Wendy Yu'nun Küratörü Andrew Bolton da “Moda, bedenle bağlantısı nedeniyle en duygusal sanatsal formlardan biridir. Hafıza ve duygularla doludur ve biz onunla büyük ölçüde duyularımız aracılığıyla ilişki kurarız. Bu gösterinin harekete geçireceğini umduğum şeylerden biri de modanın duyusal takdiridir" diye konuştu.

2024 Met Gala'nın teması açıklandı - 4

6 Mayıs 2024'te gerçekleşecek Met Gala'nın ardından Kostüm Enstitüsü'nün sergisi 10 Mayıs ile 2 Eylül arasında ziyarete açık olacak.

İşte geçmiş yılların temalarından bazıları...

2024 Met Gala'nın teması açıklandı - 5

Met Gala 2023

Karl Lagerfeld: Bir Güzellik Hattı

2024 Met Gala'nın teması açıklandı - 6

Met Gala 2022

Amerika'da: Bir Moda Antolojisi

2024 Met Gala'nın teması açıklandı - 7

Met Gala 2021

Amerika'da: Bir Moda Lügatı

2024 Met Gala'nın teması açıklandı - 8

Met Gala 2019

Kamp: Moda Notları

2024 Met Gala'nın teması açıklandı - 9

Met Gala 2018

Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü

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