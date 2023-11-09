2024 Met Gala'nın teması açıklandı

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, her yıl farklı bir tema ile düzenleniyor ve ünlü davetliler bu temaya uygu kostümleriyle galada boy gösteriyor.

Vogue dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde yapılacak olan Met Gala'nın temasını açıkladı. Mayıs ayında gerçekleşecek olan etkinliğin teması, "Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu" olarak belirlendi.