2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak damga vurdu. 2024 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte ünlülerin 2024 Oscar Töreni'ndeki kırmızı halı görünümleri...

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 1

Emma Stone

Elbise: Louis Vuitton

N-LIFE HABERLERİ

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 2

Da'Vine Joy Randolph

Elbise: Louis Vuitton

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 3

Zendaya

Elbise: Armani Prive

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 4

Cillian Murphy

Takım: Atelier Versace 

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 5

Anya Taylor-Joy 

Elbise:Christian Dior Haute Couture

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 6

Grete Lee

Elbise: Loewe

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 7

Margot Robbie

Elbise: Versace

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 8

Lily Gladstone

Elbise: Gucci

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 9

Ariana Grande

Elbise: Giambattista Valli Haute Couture 

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 10

Emily Blunt

Elbise: Schiaparelli 

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 11

Carey Mulligan

Elbise: Balenciaga 

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 12

Greta Gerwig

Elbise: Gucci

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 13

Florence Pugh

Elbise: Del Core 

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 14

Ryan Gosling

Takım: Gucci

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 15

Jennifer Lawrence

Elbise: Christian Dior Haute Couture.

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 16

Lupita Nyong'o

Elbise: Armani Privé

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 17

Amrica Ferrera

Elbise: Versace

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 18

Billie Eilish

Takım: Chanel

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 19

Hailee Steinfeld

Elbise: Elie Saab Couture 

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 20

Sandra Hüller

Elbise: Schiaparelli 

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 21

Eva Longoria

Elbise: Tamara Ralph

2024 Oscar Ödülleri kırmızı halı: Yıldızların şıklık yarışı - 22

Charlize Theron

Elbise: Dior

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