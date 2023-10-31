5 adımda sonbahar makyajı nasıl yapılır? (Sonbahar makyajının püf noktaları)

Mevsimin değişmesiyle makyaj trendleri de değişiyor. Sonbahardan ilham alarak kullandığınız renkler sayesinde hem cilt dokunuzu öne çıkarabilir hem de güzelliğinizi vurgulayabilirsiniz. İşte sonbahar ruhunu makyajına taşımak isteyenler için tüm detaylar...

5 adımda sonbahar makyajı nasıl yapılır? (Sonbahar makyajının püf noktaları) - 1

Sonbahardan ilham alarak makyaj alışkanlıklarımızda değişime gidiyoruz. Değişen mevsim koşullarına uyum sağlamak için sonbahar makyajının detaylarına göz atmaya ne dersiniz?

Cilt hazırlığı

Cildinizi her zamanki rutininizde olduğu gibi temizleyin ve nemlendirici sürün. Sonbahar makyajına başlamadan önce ideal bir zemin oluşturabilmek için makyaj bazını tüm yüzünüze uygulayın. Sonbaharda mat ciltler öne çıkıyor bu nedenle mat bitişli bazları tercih edebilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

5 adımda sonbahar makyajı nasıl yapılır? (Sonbahar makyajının püf noktaları) - 2

1. Ten makyajı

Cilt tipin ve rengine göre bir fondöteni ister süngerle ister fırçayla cildinize uygulayın.

5 adımda sonbahar makyajı nasıl yapılır? (Sonbahar makyajının püf noktaları) - 3

2. Yanaklar

Sonbaharda yüzünüze sıcak bir ışıltı katmak için bronz veya şeftali tonlarına yönelin. Kahve tonlar yüzünüzü olduğundan daha sıcak göstereceği için kızıl ve şeftali tonlarındaki ışıltılı allıkları tercih edebilirsiniz.

5 adımda sonbahar makyajı nasıl yapılır? (Sonbahar makyajının püf noktaları) - 4

3. Gözler

Klasikten şaşmayanlar eyeliner'ı her zaman göz makyajına dahil edebilir ancak sonbahar makyajı denildiğinde akıllara her zaman kızıl ve kahve tonlara sahip farlar gelir.

Mat renkteki farlarla gözünüzün katlanma kısmına far uygulayın ve iyice dağıtın. İster bir rengi tüm göz kapağına uygulayın ister ışıltılı kızıl tonları da makyajınıza dahil edin. Son olarak maskara ile göz makyajınızı tamamlayın

5 adımda sonbahar makyajı nasıl yapılır? (Sonbahar makyajının püf noktaları) - 5

4. Kaşlar

Göz makyajınızı desteklemek ve güçlü bakışlara sahip olmak için kaşlarınızı iyice tarayın. Boşlukları doldurduktan sonra jel ile sabitleyin.

5 adımda sonbahar makyajı nasıl yapılır? (Sonbahar makyajının püf noktaları) - 6

5. Dudaklar

Dudaklarda da, gözlerde olduğu gibi, kahve tonları öne çıkıyor. Cilt tonuna ve göz makyajınıza uyumlu rujlara yönebilirsiniz. Biraz daha güçlü bir görünüm istiyorsanız koyu kırmızı ve bordo rujlar dilediğiniz etkiyi yaratacaktır. Parlak bitişli rujlara her zaman yer olsa da mat rujlar sonbaharda güç kazanıyor.

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