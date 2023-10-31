5 adımda sonbahar makyajı nasıl yapılır? (Sonbahar makyajının püf noktaları)
Mevsimin değişmesiyle makyaj trendleri de değişiyor. Sonbahardan ilham alarak kullandığınız renkler sayesinde hem cilt dokunuzu öne çıkarabilir hem de güzelliğinizi vurgulayabilirsiniz. İşte sonbahar ruhunu makyajına taşımak isteyenler için tüm detaylar...
Sonbahardan ilham alarak makyaj alışkanlıklarımızda değişime gidiyoruz. Değişen mevsim koşullarına uyum sağlamak için sonbahar makyajının detaylarına göz atmaya ne dersiniz?
Cilt hazırlığı
Cildinizi her zamanki rutininizde olduğu gibi temizleyin ve nemlendirici sürün. Sonbahar makyajına başlamadan önce ideal bir zemin oluşturabilmek için makyaj bazını tüm yüzünüze uygulayın. Sonbaharda mat ciltler öne çıkıyor bu nedenle mat bitişli bazları tercih edebilirsiniz.