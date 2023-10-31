5 adımda sonbahar makyajı nasıl yapılır? (Sonbahar makyajının püf noktaları)

3. Gözler

Klasikten şaşmayanlar eyeliner'ı her zaman göz makyajına dahil edebilir ancak sonbahar makyajı denildiğinde akıllara her zaman kızıl ve kahve tonlara sahip farlar gelir.

Mat renkteki farlarla gözünüzün katlanma kısmına far uygulayın ve iyice dağıtın. İster bir rengi tüm göz kapağına uygulayın ister ışıltılı kızıl tonları da makyajınıza dahil edin. Son olarak maskara ile göz makyajınızı tamamlayın