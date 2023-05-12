Anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan iç çamaşırı kampanyası

Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, kendi iç giyim markasının 5. yılını yeni bir çekimle kutladı.

Anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan iç çamaşırı kampanyası - 1

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına alan şarkıcı Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan iç çamaşırı kampanyası - 2

12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ve tüm dünyaya hamile olduğunu duyuran yıldız, hamilelik stiliyle sık sık gündeme geliyor.

Anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan iç çamaşırı kampanyası - 3

Met Gala ve daha birçok etkinlikte tarzıyla dikkatleri üzerinde toplayan 35 yaşındaki şarkıcı, kendi markası Savage X Fenty için kamera karşısına geçti.

Anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan iç çamaşırı kampanyası - 4

2018 yılında kurduğu markanın 5. yılına özel poz veren yıldız, hamilelik stiline bir yenisini ekledi.

Anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan iç çamaşırı kampanyası - 5

Ofis ortamında yapılan çekimde, Rihanna iç çamaşırıyla poz verdi.

Rihanna'nın iç giyim markası Savage X Fenty, şarkıcının en genç milyarderler listesine girmesinde büyük rol oynuyor.

Anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan iç çamaşırı kampanyası - 6

Öte yandan, yıldızın oğlunun adının RZA Athelston Mayers olduğu ortaya çıkmıştı.

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