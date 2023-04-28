Bakırın en güzel hali: Crunette

Saç renginde sıcak tonları sevenlerin bu sezon favori seçimi "crunette" olacak. Birkaç sezondan beri güzellik trendlerinin arasında yerini alan bu saç rengini birçok ünlü isim denedi bile.
Yoğun kahveler ve kuzguni tonlar ile yarışan bakır tonları, bu yıl kırmızı halıda altın çağını yaşadı denilebilir.
Özellikle "crunette" tonu, sıcak bakır ile kahve tonlarını harmanlayarak sezonun yıldızı oldu.
"Copper" (kızıl) ve "brunette'in (kahverengi) birleşimi olan crunette, sadece beyaz tenlere yakışıyor gibi görünse de aslında her cilt tonuna uyum sağlıyor.
Kızıl saçlarıyla özdeşleşen Jessica Chastain, kahverengi saçlarından bir süreliğine vazgeçen Kendall Jenner veya sarı buklelerine veda eden Shakira size de ilham olabilir.