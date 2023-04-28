Bakırın en güzel hali: Crunette

Sıcak havalara adım atarken saç renginizde değişikliğe gitmek ve trend bir görünüm yakalamak istiyorsanız aradığınız renk "crunette" olabilir. İşte bu yeni saç trendi hakkında merak edilenler...

Bakırın en güzel hali: Crunette - 1

Saç renginde sıcak tonları sevenlerin bu sezon favori seçimi "crunette" olacak. Birkaç sezondan beri güzellik trendlerinin arasında yerini alan bu saç rengini birçok ünlü isim denedi bile.

N-LIFE HABERLERİ

Bakırın en güzel hali: Crunette - 2

Yoğun kahveler ve kuzguni tonlar ile yarışan bakır tonları, bu yıl kırmızı halıda altın çağını yaşadı denilebilir.

Özellikle "crunette" tonu, sıcak bakır ile kahve tonlarını harmanlayarak sezonun yıldızı oldu.

Bakırın en güzel hali: Crunette - 3

"Copper" (kızıl) ve "brunette'in (kahverengi) birleşimi olan crunette, sadece beyaz tenlere yakışıyor gibi görünse de aslında her cilt tonuna uyum sağlıyor.

Bakırın en güzel hali: Crunette - 4

Kızıl saçlarıyla özdeşleşen Jessica Chastain, kahverengi saçlarından bir süreliğine vazgeçen Kendall Jenner veya sarı buklelerine veda eden Shakira size de ilham olabilir.

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