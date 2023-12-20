Balerinlerden ilham alan güzellik trendi: Balletcore

Bale dansına dayanan güzellik ve moda akımı "Balletcore" son dönemin öne çıkan güzellik trendlerinden. Stilinizde de uygulayabileceğiniz bu trend, zarif balerin imajını saçınıza ve makyajınıza taşımanıza olanak sağlıyor. İşte "balletcore"a dair merak edilenler...

Balerinlerden ilham alan güzellik trendi: Balletcore - 1

Güzellik trendlerinin sosyal medyada şekillendiği günümüz dünyasında trendler oldukça hızlı bir şekilde değişiyor. Barbie oyuncağından ilham alan "Barbiecore" veya palyaçoların renkli dünyasını yansıtan "Clowncore" akımlarına bir yenisi daha eklendi: Balletcore.

Bale dansından ilham alarak ortaya çıkan "Balletcore" trendi, tül, kurdeleler, bale ayakkabılarının hakim olduğu bir dünyadan ilham alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Balerinlerden ilham alan güzellik trendi: Balletcore - 2

Balerinlere özgü zarafet ve inceliğin önce çıktığı bu trendi, stilinize taşıyabilir ya da makyajınızı yaparken balerinlerin duru görünümlerinden ilham alabilirsiniz.

Balletcore trendini saçlarınız taşımak için sıkı bir bale topuzu yapabilir veya kurdeleyle saçlarınızı toplayabilirsiniz.

Balerinlerden ilham alan güzellik trendi: Balletcore - 3

MAKYAJ NASIL YAPILIR?

Bale estetiğinden ilham alan bu trendde doğal güzelliği öne çıkaran makyajlar tercih ediliyor. Canlı ama çok da parlak olmayan bir cilt dokusu, bu makyajın en önemli noktası.

Işıltılı makyaj bazını tüm yüzünüze uygulayın ardından ince yapıda bir fondöten uygulayın. Dilerseniz BB veya CC kremleri de tercih edebilirsiniz.

(Cindy Kimberly)

Balerinlerden ilham alan güzellik trendi: Balletcore - 4

MİNİMAL DOKUNUŞ

Kusurlu bölgelere kapatıcı uyguladıktan sonra allık adımına geçin. Şeftali veya pembe tonlardaki likit allık ile doğal bir görünüm yakalayın. Gözlerinize isterseniz hiçbir şey uygulamayabilirsiniz yada pastel tonlarla hafif bir göz makyajı yapabilirsiniz.

Kirpiklerin yoğunlusunu makyajıınızın genel görünümüne göre belirleyebilirsiniz.

(Jackie Wyers)

Balerinlerden ilham alan güzellik trendi: Balletcore - 5

Ruj seçimi yaparken allık rengine dikkat edin. Dilerseniz lipgloss ile parlak bir bitiş yapabilirsiniz.

(Haileber Bieber)

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