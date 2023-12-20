Balerinlerden ilham alan güzellik trendi: Balletcore
Bale dansına dayanan güzellik ve moda akımı "Balletcore" son dönemin öne çıkan güzellik trendlerinden. Stilinizde de uygulayabileceğiniz bu trend, zarif balerin imajını saçınıza ve makyajınıza taşımanıza olanak sağlıyor. İşte "balletcore"a dair merak edilenler...
Güzellik trendlerinin sosyal medyada şekillendiği günümüz dünyasında trendler oldukça hızlı bir şekilde değişiyor. Barbie oyuncağından ilham alan "Barbiecore" veya palyaçoların renkli dünyasını yansıtan "Clowncore" akımlarına bir yenisi daha eklendi: Balletcore.
Bale dansından ilham alarak ortaya çıkan "Balletcore" trendi, tül, kurdeleler, bale ayakkabılarının hakim olduğu bir dünyadan ilham alıyor.