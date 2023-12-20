Balerinlerden ilham alan güzellik trendi: Balletcore

MAKYAJ NASIL YAPILIR?

Bale estetiğinden ilham alan bu trendde doğal güzelliği öne çıkaran makyajlar tercih ediliyor. Canlı ama çok da parlak olmayan bir cilt dokusu, bu makyajın en önemli noktası.

Işıltılı makyaj bazını tüm yüzünüze uygulayın ardından ince yapıda bir fondöten uygulayın. Dilerseniz BB veya CC kremleri de tercih edebilirsiniz.

(Cindy Kimberly)