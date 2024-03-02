Barbie yıldızı Margot Robbie şimdi de marka elçisi

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie ise hem performansı hem de güzelliğiyle adından söz ettiriyor.