Barbie yıldızı Margot Robbie şimdi de marka elçisi

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie, dünyaca ünlü markanın marka elçisi olarak kamera karşısına geçti.

Barbie yıldızı Margot Robbie şimdi de marka elçisi - 1

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie ise hem performansı hem de güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Barbie yıldızı Margot Robbie şimdi de marka elçisi - 2

Fransız lüks moda ve güzellik markası Chanel'in yüzü olan oyuncu, marka elçisi olarak kamera karşısına geçti.

Barbie yıldızı Margot Robbie şimdi de marka elçisi - 3

Robbie, Chanel Beauty'nin sınırlı sayıda üretien ruj koleksiyonunun yüzü oldu.

Barbie yıldızı Margot Robbie şimdi de marka elçisi - 4

Reklam filmi için de kamera karşısına geçen Robbie kırmızı halı görünümlerinde de sık sık Chanel markasını tercih ediyor.

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