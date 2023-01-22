BB krem ile CC krem arasındaki fark

BB KREM NEDİR?

Asya ülkelerinde ortaya çıkan BB krem, kusur kapatıcı anlamına gelen ‘blemish balm’ ifadesinin ilk harflerinden adını alıyor. Ciltteki kusurları doğal şekilde kapatan bir özellik taşısa da, bu krem çok yönlü bir cilt bakım kremi aslında. Nemlendirici etkili olmasının yanı sıra anti-aging özellik taşıyor. Krem gibi cildi nemlendiriyor, lekeleri ve kırmızılıkları kapatıyor, cildi parlatıyor, güneşten koruyor. Elbette cilt kusurlarını bir fondöten kadar kapatmayabilir.

BB KREM İLE FONDÖTEN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

• BB krem yapısı itibariyle daha ince ve hafiftir. Fondöten ise daha dolgun bir formüle sahiptir.

• Kapatıcılığı yüksek BB krem çeşitleri olsa da tende örtülmesi zor izler ancak fondöten ile kapatılabilir.

• BB krem tene doğal bir dokunuş yaparak kendi ışıltısını ortaya çıkarır. Bu aşamada hafif lekeleri örterek cilt tonunu eşitler. Bu nedenle doğal görünümlü gündüz makyajı için idealdir.

• Fondöten ise tende tam kapatıcılık sağlarken cildi pürüzsüz bir forma da ulaştırır. Tene porselen görünümü veren fondöten daha profesyonel bir sonuç elde etmeni sağlar.

• BB kremlerin içerisinde güneş koruyucu da bulunur. Fondötenlerin hepsine SPF etkisi yoktur. Ama formülünde SPF bulunan fondötenlerde vardır.