BB krem ile CC krem arasındaki fark

Asya ülkelerinde ortaya çıkan BB krem, kusur kapatıcı anlamına gelen ‘blemish balm’ ifadesinin ilk harflerinden adını alıyor. Ciltteki kusurları doğal şekilde kapatan bir özellik taşısa da, bu krem çok yönlü bir cilt bakım kremi aslında. Nemlendirici etkili olmasının yanı sıra anti-aging özellik taşıyor. Krem gibi cildi nemlendiriyor, lekeleri ve kırmızılıkları kapatıyor, cildi parlatıyor, güneşten koruyor. Elbette cilt kusurlarını bir fondöten kadar kapatmayabilir.
BB KREM İLE FONDÖTEN ARASINDAKİ FARK NEDİR?
• BB krem yapısı itibariyle daha ince ve hafiftir. Fondöten ise daha dolgun bir formüle sahiptir.
• Kapatıcılığı yüksek BB krem çeşitleri olsa da tende örtülmesi zor izler ancak fondöten ile kapatılabilir.
• BB krem tene doğal bir dokunuş yaparak kendi ışıltısını ortaya çıkarır. Bu aşamada hafif lekeleri örterek cilt tonunu eşitler. Bu nedenle doğal görünümlü gündüz makyajı için idealdir.
• Fondöten ise tende tam kapatıcılık sağlarken cildi pürüzsüz bir forma da ulaştırır. Tene porselen görünümü veren fondöten daha profesyonel bir sonuç elde etmeni sağlar.
• BB kremlerin içerisinde güneş koruyucu da bulunur. Fondötenlerin hepsine SPF etkisi yoktur. Ama formülünde SPF bulunan fondötenlerde vardır.
. Renkli nemlendiriciye göre daha fazla kapatıcılık isteyenler,. Gündelik hayatta makyaja ihtiyaç duymadan bakımlı, güzel ve doğal görünmek isteyenler,
. Yazın sıcak havalarda fondöten ve pudraya ihtiyaç duymadan, tek ürünle pürüzsüz, aydınlık ve sağlıklı bir cilt tonu elde etmek isteyenler,
. Gözenekleri gizleyip cilt pürüzlerinin görünümünü en aza indirmek isteyenler BB krem tercih edebilir.
CC krem, 'colour correcting' (renk eşitsizliklerini giderici) ya da 'complexion correcting' (cilt dengeleyici) olarak biliniyor. BB kremlerle aynı GKF ve antioksidan özellikleri taşıyor oluşunun yanında, önemli bir ekstra özelliği de cilt rengini aydınlatan bir makyaj bazı olması.
CC kremin kıvamı BB kremlerden biraz daha hafiftir. Bu da CC kremin sivilceye yatkın yağlı ciltler için daha faydalı olabileceği anlamına geliyor. CC kremlerde ek olarak bulunan ışık yansıtan partiküller, cilde anında ışıltı katabilir, fondöten de cilt tonunu dengelemeye yardımcı olabilir. Eğer teniniz kızarmış ya da sararmışsa, cildinizin güzel ve eşit tonda görünmesi için doğru içeriğe sahip olan CC krem kurtarıcınız olabilir.
• BB ile CC krem arasındaki fark kendini ilk olarak ürünün yapısında belli ediyor. CC kremler doku olarak BB kremden biraz daha hafif bir yapıya sahiptir.
• BB ve CC krem farkı kullanım amacında da karşımıza çıkıyor. CC kremler belli bir noktadaki sorunlara yoğunlaşan ürünlerdir. Daha çok cilt üzerindeki leke ve kızarıklıklara odaklanır.
• BB krem-CC krem farkı denince akla ilk gelen şeylerden biri de ürünlerin renkleridir. BB krem farklı ten renklerine uygun olarak üretiliyor. CC kremse cildin sorunlarına uygun renklere sahip. Bu ürünler kızarmış, yorgun cilt sorunlarına özel mor, mavi ve yeşil gibi renklere ayrılabiliyor.
• Renk düzeltici olarak karşımıza çıkan CC kremlerin BB’lerden bir diğer farkı da daha mat bir yapıya sahip olmalarıdır.