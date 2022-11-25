Bella Hadid 2022 yılbaşı kampanyasında

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, yılbaşı ihtişamını yansıtan yeni bir kampanyada yer aldı.

Bella Hadid 2022 yılbaşı kampanyasında - 1

British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, yeni yılbaşı kampanyasıyla gündeme geldi.

Bella Hadid 2022 yılbaşı kampanyasında - 2

ABD merkezli lüks moda markası Michael Kors'un Holiday 2022 kampanyasında başrolde yer alan ünlü model, yeni yıl ruhundan ilhamla yaratılan gösterişli tasarımlarla poz verdi.

Bella Hadid 2022 yılbaşı kampanyasında - 3

İşlemeli, payetli ve dikkat çekici tasarımların yer aldığı koleksiyonun kampanya çekimlerini fotoğrafçı Lachlan Bailey gerçekleştirdi.

Bella Hadid 2022 yılbaşı kampanyasında - 4

Seyahat temasının ön plana çıktığı kampanyada  şişme montlar, ışıltılı gece elbiseleri, file çoraplar,  platform topuklu ayakkabılar yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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