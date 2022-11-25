Bella Hadid 2022 yılbaşı kampanyasında

British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, yeni yılbaşı kampanyasıyla gündeme geldi.
ABD merkezli lüks moda markası Michael Kors'un Holiday 2022 kampanyasında başrolde yer alan ünlü model, yeni yıl ruhundan ilhamla yaratılan gösterişli tasarımlarla poz verdi.
İşlemeli, payetli ve dikkat çekici tasarımların yer aldığı koleksiyonun kampanya çekimlerini fotoğrafçı Lachlan Bailey gerçekleştirdi.
Seyahat temasının ön plana çıktığı kampanyada şişme montlar, ışıltılı gece elbiseleri, file çoraplar, platform topuklu ayakkabılar yer aldı.