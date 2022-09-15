Bella Hadid ve Gigi Hadid New York Moda Haftası'nda aynı podyumda

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 10:25 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 10:33
Günümüzün en popüler modellerinden Gigi Hadid, kız kardeşi Bella Hadid ile aynı podyumda yürüdü.
New York Moda Haftası kapsamında ABD merkezli lüks moda markası Tom Ford’un defilesinde yürüyen kardeşler, ışıltılı stilleriyle dikkat çekti.
Markanın 2023 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüyen kardeşler, özgüvenli tavırlarıyla podyuma damga vurdu.
1970'lerden ilham alınarak yaratılan yeni kolekisyonda cut-out ve pul detaylı tasarımlar öne çıktı.
Disko stiline göndermede bulunan büyük küpeler ve kabarık saçlar ise 70'ler modasını geri getirdi.
Son dönemde platin sarı saçlarıyla yeni bir tarz yakalayan Gigi Hadid, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile New York'da bir partide görüntülenmişti. DailyMail’in haberine göre 47 yaşındaki oyuncu ve Hadid’in ‘işleri ağırdan aldığı’ biliniyor.