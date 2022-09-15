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Bella Hadid ve Gigi Hadid New York Moda Haftası'nda aynı podyumda

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 10:25 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 10:33

Ünlü süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid moda dünyasındaki hakimiyetlerini New York Moda Haftası'na taşıyor.

Bella Hadid ve Gigi Hadid New York Moda Haftası'nda aynı podyumda - 1

Günümüzün en popüler modellerinden , kız kardeşi  ile aynı podyumda yürüdü.

Bella Hadid ve Gigi Hadid New York Moda Haftası'nda aynı podyumda - 2

New York Haftası kapsamında ABD merkezli lüks moda markası Tom Ford’un defilesinde yürüyen kardeşler, ışıltılı stilleriyle dikkat çekti.

Bella Hadid ve Gigi Hadid New York Moda Haftası'nda aynı podyumda - 3

Markanın 2023 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüyen kardeşler, özgüvenli tavırlarıyla podyuma damga vurdu.

Bella Hadid ve Gigi Hadid New York Moda Haftası'nda aynı podyumda - 4

70'LER GERİ DÖNÜYOR

1970'lerden ilham alınarak yaratılan yeni kolekisyonda cut-out ve pul detaylı tasarımlar öne çıktı.

Bella Hadid ve Gigi Hadid New York Moda Haftası'nda aynı podyumda - 5

Disko stiline göndermede bulunan büyük küpeler ve kabarık saçlar ise 70'ler modasını geri getirdi.

Bella Hadid ve Gigi Hadid New York Moda Haftası'nda aynı podyumda - 6

Son dönemde platin sarı saçlarıyla yeni bir tarz yakalayan Gigi Hadid, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile New York'da bir partide görüntülenmişti.  DailyMail’in haberine göre 47 yaşındaki oyuncu ve Hadid’in ‘işleri ağırdan aldığı’ biliniyor.

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