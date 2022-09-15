Bella Hadid ve Gigi Hadid New York Moda Haftası'nda aynı podyumda

Son dönemde platin sarı saçlarıyla yeni bir tarz yakalayan Gigi Hadid, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile New York'da bir partide görüntülenmişti. DailyMail’in haberine göre 47 yaşındaki oyuncu ve Hadid’in ‘işleri ağırdan aldığı’ biliniyor.