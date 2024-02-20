Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri
74. Berlin Film Festivali hız kesmeden devam ediyor. Oppenheimer yıldızı Cillian Murphy'nin oynadığı drama filmi "Small Things Like These" ile başlayan festival, merakla beklenen filmlerin gösterimleriyle devam ediyor. Prestijli film festivali ünlü isimlerin şık görünümlerine sahne oldu. İşte kırmızı halıdan yansıyan görüntüler...
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Film Festivali bu yıl 15-25 Şubat tarihlerinde 10 gün sürecek. Jüri üyeleri arasında yönetmen Brady Corbet, Hong Kong’lu sinemacı Ann Hui, Christian Petzold, İspanyol yönetmen Albert Serra, İtalyan aktris Jasmine Trinca ve Ukrayna’lı yazar Oksana Zabuzhko'nun bulunduğu festival hız kesmeden devam ediyor.