Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Film Festivali bu yıl 15-25 Şubat tarihlerinde 10 gün sürecek. Jüri üyeleri arasında yönetmen Brady Corbet, Hong Kong’lu sinemacı Ann Hui, Christian Petzold, İspanyol yönetmen Albert Serra, İtalyan aktris Jasmine Trinca ve Ukrayna’lı yazar Oksana Zabuzhko'nun bulunduğu festival hız kesmeden devam ediyor.