Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri

74. Berlin Film Festivali hız kesmeden devam ediyor. Oppenheimer yıldızı Cillian Murphy'nin oynadığı drama filmi "Small Things Like These" ile başlayan festival, merakla beklenen filmlerin gösterimleriyle devam ediyor. Prestijli film festivali ünlü isimlerin şık görünümlerine sahne oldu. İşte kırmızı halıdan yansıyan görüntüler...

Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri - 1

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Film Festivali bu yıl 15-25 Şubat tarihlerinde 10 gün sürecek. Jüri üyeleri arasında yönetmen Brady Corbet, Hong Kong’lu sinemacı Ann Hui, Christian Petzold, İspanyol yönetmen Albert Serra, İtalyan aktris Jasmine Trinca ve Ukrayna’lı yazar Oksana Zabuzhko'nun bulunduğu festival hız kesmeden devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri - 2

Başrolünde Cillian Murphy'nin oynadığı drama filmi "Small Things Like These"in gösterimiyle başlayan festival kapsamında pek çok ünlü isim kırmızı halıda yürüdü.

İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...

Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri - 3

Isabelle Huppert 

Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri - 4

Margarita Stoykova ve Valentina Belle

Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri - 5

Lilith Stangenberg

Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri - 6

Kristen Stewart

Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri - 7

Lupita Nyong‘o

Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri - 8

Toni Garrn

Berlin Film Festivali'nden en iyi kırmızı halı görünümleri - 9

Fatih Akın ve Sibel Kekilli

DAHA FAZLA GÖSTER