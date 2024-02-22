Bir örnek giyindiler: Zendaya ve Timothee Chalamet'in stili gündemde

Dune filminin yıldızları Zendaya ve Timothee Chalamet, filmin Güney Kore prömiyerindeki stilleriyle çok konuşuldu.

Bir örnek giyindiler: Zendaya ve Timothee Chalamet'in stili gündemde - 1

DUNE 2 GELİYOR

Bu yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Merakla beklenen filmlerden biri de Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı.

Film 1 Mart'ta vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

Bir örnek giyindiler: Zendaya ve Timothee Chalamet'in stili gündemde - 2

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin oyuncuları ise şu sıralar ülke ülke gezip filmi tanıyor. Filmin başrol oyuncuları Zendaya ile Timothee Chalamet son olarak Güney Kore'de filmin prömiyerine katıldı.

İkilinin kırmızı halı görünümleri ise gündem oldu.

Bir örnek giyindiler: Zendaya ve Timothee Chalamet'in stili gündemde - 3

"STİL DERSİ VERDİLER"

Aynı tulumun farklı renklerini giyen ikili, tarzlarıyla beğeni topladı. Kırmızı halı stiline yeni bir soluk getiren oyuncuların görünümleri "Stil dersi verdiler" şeklinde yorumlandı.

İki oyuncu da Güney Koreli tasarımcı Juun J imzalı tulumlar giydi.

Bir örnek giyindiler: Zendaya ve Timothee Chalamet'in stili gündemde - 4

ROBOT KOSTÜMÜ ÇOK KONUŞULDU

Örümcek Adam serisiyle beğeni kazanan ve kariyerine Disney yıldızı olarak başlayan ABD'li oyuncu Zendaya Dune serisinin ikinci filminin Londra prömiyerine katılmıştı. Oyuncunun "robotu" andıran görünümü sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

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