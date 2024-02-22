Bir örnek giyindiler: Zendaya ve Timothee Chalamet'in stili gündemde

DUNE 2 GELİYOR

Bu yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Merakla beklenen filmlerden biri de Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı.

Film 1 Mart'ta vizyona girecek.