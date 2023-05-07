Blackpink üyesi Jennie'den Calvin Klein koleksiyonu

Dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyesi Jennie, Calvin Klein ile iş birliğinden doğan yeni koleksiyon tanıtmak için poz verdi.

Blackpink üyesi Jennie'den Calvin Klein koleksiyonu - 1

Güney Koreli K-pop grubu Blackpink'in üyesi Jennie, Calvin Klein'in yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

N-LIFE HABERLERİ

Blackpink üyesi Jennie'den Calvin Klein koleksiyonu - 2

Merakla beklenen, sınırlı sayıda üretiken kapsül koleksiyon, Jennie'nin kendine has stilinden yansımalar taşıyor.

Blackpink üyesi Jennie'den Calvin Klein koleksiyonu - 3

"Jennie for Calvin Klein" adlı koleksiyonda iç giyim takımları, jean'ler, günlük tişörtler, trikolar ve elbiseler gibi çok yönlü parçalar yer alıyor.

Blackpink üyesi Jennie'den Calvin Klein koleksiyonu - 4

Siyah ve beyazın zamansız tonları mevcut olsa da, koleksiyonda leylak, tebeşir mavisi ve çöl tonlarını kapsayan pastel renk paleti öne çıkıyor.

Blackpink üyesi Jennie'den Calvin Klein koleksiyonu - 5
Blackpink üyesi Jennie'den Calvin Klein koleksiyonu - 6
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