Blackpink üyesi Jennie'den Calvin Klein koleksiyonu

Güney Koreli K-pop grubu Blackpink'in üyesi Jennie, Calvin Klein'in yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
Merakla beklenen, sınırlı sayıda üretiken kapsül koleksiyon, Jennie'nin kendine has stilinden yansımalar taşıyor.
"Jennie for Calvin Klein" adlı koleksiyonda iç giyim takımları, jean'ler, günlük tişörtler, trikolar ve elbiseler gibi çok yönlü parçalar yer alıyor.
Siyah ve beyazın zamansız tonları mevcut olsa da, koleksiyonda leylak, tebeşir mavisi ve çöl tonlarını kapsayan pastel renk paleti öne çıkıyor.