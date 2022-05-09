Son iki yıldır cilt sorunlarında büyük artış yaşanıyor. Ancak bahar mevsimini bir fırsat bilerek, tıpkı doğanın yenilenmesi gibi, bazı basit ama etkili bazı yöntemler uygulayarak cildinizi de ışıl ışıl bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan’a göre doğal olduğu düşüncesiyle her yağı cildinize sürmekten kaçının. Aksi takdirde alerjik sorunlara ve cildinizde tahrişe yol açabilirsiniz.

İşte cildinizi yenilemek için 6 altın öneri...