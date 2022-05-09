Haberler | 09.05.2022 - 11:59
Son iki yıldır cilt sorunlarında büyük artış yaşanıyor. Ancak bahar mevsimini bir fırsat bilerek, tıpkı doğanın yenilenmesi gibi, bazı basit ama etkili bazı yöntemler uygulayarak cildinizi de ışıl ışıl bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan’a göre doğal olduğu düşüncesiyle her yağı cildinize sürmekten kaçının. Aksi takdirde alerjik sorunlara ve cildinizde tahrişe yol açabilirsiniz.
İşte cildinizi yenilemek için 6 altın öneri...
Düzenli cilt bakımı sağlıklı bir cilt için olmazsa olmazların başında gelir. Maske kullanımıyla gelen akne, komedon (beyaz, siyah renkli, iltihaplı noktalar) gibi sorunlar düzenli cilt bakımıyla azaltabilirsiniz.
Ancak cilt bakımının yanında mutlaka destekleyici bir tedavi gerekir. Hekiminizin cilt tipinize uygun olarak önereceği yağ bazlı bir temizleyiciyle cildinizi arındırıp, sonrasında su bazlı bir temizleyiciyle cildinizi temizleyin.
Yeterli ve kaliteli uyku cildi daha hızlı yeniler. Gece salgılanan melatonin güçlü bir antioksidandır. Gün içerisinde güneşin ve çevrenin ciltte yol açtığı hasara karşı, daha hızlı toparlanmaya olanak sağlar. Bu nedenle, gece mutlaka yatak odasında yatmalısınız, televizyon başında uyumamalı, odanın yeterli ısıda, havadar ve karanlık olmasına dikkat edilmelisiniz.
Sağlıklı beslenme cilt için olmazsa olmazlardan. Antioksidandan ve proteinden zengin beslenmek cildin daha sağlıklı görünmesine olanak sağlar ve kolajen sentezini destekler. Hazır gıdalar insülin direnciyle birlikte akne problemlerini artırır. Bu nedenle hazır gıda ve abur cubur tüketiminden kaçının, mevsim sebze ve meyvelerinden tüketin.
İş gereği yoğun makyaj yapanlarda, iki aşamalı cilt temizliği cildi daha iyi arındırmak için önemli. Özellikle uyku saatlerinin gece geç saatlere sarktığı zamanlarda ve yorgunluğun etkisiyle kimi zaman makyaj temizlenmeden yatılabiliyor. Bu, cilde hasar verir, bazı komplikasyonlara neden olur. Bu nedenle ne kadar yorgun olursanız olun makyajınızı temizlemeden yatmayın.
Hekime danışmak şartıyla, cildi besleyici vitaminlerden destek alabilirsiniz. Özellikle gündüz kullanılan C vtaminli serum ve kremler cildi gün içerisinde güneşin, stresin ve diğer çevresel faktörlerin yıpratıcı etkisine karşı korur. Ancak yüksek dozlarda kullanımı cildi tahriş edebilir. Bu nedenle hekiminizin tavsiyesiyle ilerleyin.
Son yıllarda doğal içerikli ürünlerin kullanımının hızla artmasıyla birlikte, cildimiz için de klasik nemlendiriciler yerine doğal yağ kullanımı arttı. Ancak eş dost tavsiyesiyle ya da internetten doğal oldukları belirtilen yağları gelişigüzel kullanmak fayda yerine zarar getirebilir. Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, argan yağı, jojoba yağı, papatya yağı, çay ağacı yağı, biberiye yağı, badem yağı, sandalağacı yağı gibi onlarca çeşit yağ bulunmakla birlikte, her biri bitkisel, doğal gibi görünen bu yağlar her cilt tipine uygun değildir. Alerjik reaksiyonlara ve tahrişlere yol açabilir. Üstelik bazılarını cilde doğrudan sürülmemelidir. Bu yağları kullanmadan önce hekime danışmalısınız.