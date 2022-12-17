Dua Lipa spor markasının yeni sezon kampanyasında

VATANDAŞ OLDU

Öte yandan, İngiliz şarkıcı Arnavutluk vatandaşlığı almıştı.. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sanatçıya, müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini açıkladı.

Lipa, Arnavutluk’un bağımsızlığının 110’uncu yıl dönümü olan pazar günü vatandaşlık yemini etti. Bajram Begaj, Lipa’ya, Arnavutların uluslararası arenada tanınırlığını sağladığı için vatandaşlık vermenin bir onur olduğunu belirtti.