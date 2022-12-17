Dua Lipa spor markasının yeni sezon kampanyasında

Yakın zaman Arnavutluk vatandaşlığı alan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, marka elçisi olduğu spor markası Puma için kamera karşısına geçti.
Thrifted Pack adlı kampanyanın başrolünde yer alan Lipa, rahat tasarımların öne çıktığı koleksiyonu tanıttı.
Mayze ve Slipstream adlı modellerin ön planda olduğu retro esintili kampanyada yer alan şarkıcı, duru makyajı ve doğal görünümüyle dikkat çekti.
Öte yandan, İngiliz şarkıcı Arnavutluk vatandaşlığı almıştı.. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sanatçıya, müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini açıkladı.
Lipa, Arnavutluk’un bağımsızlığının 110’uncu yıl dönümü olan pazar günü vatandaşlık yemini etti. Bajram Begaj, Lipa’ya, Arnavutların uluslararası arenada tanınırlığını sağladığı için vatandaşlık vermenin bir onur olduğunu belirtti.