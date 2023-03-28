Duş sonrası yapılabilecek cilt bakımı önerileri

Duş aldıktan sonra iyi bir cilt bakımı yapmak, su ve buharın etkisiyle nem kaybeden cildi eski haline getirmek için önemlidir. Sağlıklı ve ışıltılı bir cilde ve parlak saçlara sahip olmak için duş sonrası uygulayabileceğiniz yöntemler...

Duş sonrası yapılabilecek cilt bakımı önerileri - 1

VÜCUT NEMLENDİRİCİ

Hangi cilt tipine sahip olursanız olun, cildinizin nem kaybını önlemek ve sağlıklı görünmesini sağlamak amacıyla banyo sonrası değerli yağlar içeren vücut losyonu kullanabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Duş sonrası yapılabilecek cilt bakımı önerileri - 2

KURU FIRÇALAMA

Vücudunuzdaki ölü derilerden kurtulmanızı sağlayan kuru fırçalama, cilt için oldukça faydalı.

Kuru fırçalama; cildi daha yumuşak ve pürüzsüz yapar, yağı ve kiri temizler, gözeneklerin açılmasına yardımcı olur, kan akışını hızlandırır. Bu sayede düzenli kullanımda selülit görünümünde azalma olur.

Duş sonrası yapılabilecek cilt bakımı önerileri - 3

YÜZ TEMİZLEME JELİ /KÖPÜĞÜ

Vücudumuza göre daha ince yapıda olan yüzümüz, banyo esnasında sıcak su ve buhardan oldukça etkileniyor.

Bu nedenle cildi kurutmadan yağ ve kirden arındırmak için cilt tipinize uygun bir yüz temizleyici kullanabilirsiniz.

Duş sonrası yapılabilecek cilt bakımı önerileri - 4

MASKE

Duş aldıktan sonra gözenekleriniz açık olduğu için peeling ve maske gibi uygulamalar cilde daha iyi etki ediyor.

Yani duş sonrası seçtiğiniz bir maskeyi uygulamak cildinizin ışıldamasına yardımcı olacaktır.

Duş sonrası yapılabilecek cilt bakımı önerileri - 5

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ YERİNE HAVLU

Saç kurutma makinesinin ısısı saçınıza zarar verebilir. Bu sebeple havlu kullanmak saçlarınız için daha iyi bir yöntem olabilir.

Duş sonrası yapılabilecek cilt bakımı önerileri - 6

SAÇ BAKIM YAĞLARI

Duş sonrası yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak için saç tipinize uygun, durulanmayan bir saç bakım yağı kullanabilirsiniz.

Bu uygulama sayesinde kuruyan saç uçlarınız güçlenir ve saçlarınız elektriklenmez.

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