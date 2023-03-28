Duş sonrası yapılabilecek cilt bakımı önerileri

YÜZ TEMİZLEME JELİ /KÖPÜĞÜ

Vücudumuza göre daha ince yapıda olan yüzümüz, banyo esnasında sıcak su ve buhardan oldukça etkileniyor.



Bu nedenle cildi kurutmadan yağ ve kirden arındırmak için cilt tipinize uygun bir yüz temizleyici kullanabilirsiniz.