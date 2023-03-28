Duş sonrası yapılabilecek cilt bakımı önerileri

Hangi cilt tipine sahip olursanız olun, cildinizin nem kaybını önlemek ve sağlıklı görünmesini sağlamak amacıyla banyo sonrası değerli yağlar içeren vücut losyonu kullanabilirsiniz.
Vücudunuzdaki ölü derilerden kurtulmanızı sağlayan kuru fırçalama, cilt için oldukça faydalı.
Kuru fırçalama; cildi daha yumuşak ve pürüzsüz yapar, yağı ve kiri temizler, gözeneklerin açılmasına yardımcı olur, kan akışını hızlandırır. Bu sayede düzenli kullanımda selülit görünümünde azalma olur.
Vücudumuza göre daha ince yapıda olan yüzümüz, banyo esnasında sıcak su ve buhardan oldukça etkileniyor.
Bu nedenle cildi kurutmadan yağ ve kirden arındırmak için cilt tipinize uygun bir yüz temizleyici kullanabilirsiniz.
Duş aldıktan sonra gözenekleriniz açık olduğu için peeling ve maske gibi uygulamalar cilde daha iyi etki ediyor.
Yani duş sonrası seçtiğiniz bir maskeyi uygulamak cildinizin ışıldamasına yardımcı olacaktır.
Saç kurutma makinesinin ısısı saçınıza zarar verebilir. Bu sebeple havlu kullanmak saçlarınız için daha iyi bir yöntem olabilir.
Duş sonrası yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak için saç tipinize uygun, durulanmayan bir saç bakım yağı kullanabilirsiniz.
Bu uygulama sayesinde kuruyan saç uçlarınız güçlenir ve saçlarınız elektriklenmez.