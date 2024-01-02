Düşük göz kapağı makyajı nasıl yapılır?

FAR NASIL SÜRMELİ?

Düşük göz yapısı olanların en çok şikayet ettiği şey, sürülen farın görünmemesidir. Bu nedenle farları doğru fırçalarla ve tekniklerle uygulamak önemli. Koyu renkleri, katlanma yerine sürmeyin, bu göz çukurunu daha derin gösterir.

Gölge yapmak istediğiniz farı, katlanma yerinin biraz daha üstüne uygulayın, bu gözlerinizi olduğundan daha açık gösterecektir. Sedefli veya simli farlar yerine mat dokuları ve açık renkleri tercih edin. En koyu tonları ise göz kapaklarınızın uç kısımlarına uygulayın.

Far uygularken kaşlarınızı kaldırmayın. Göz pınarlarını açık renk far uygulayarak gözlerinizin daha canlı ve genç görünmesini sağlayabilirsiniz.