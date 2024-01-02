Düşük göz kapağı makyajı nasıl yapılır?

Göz makyajı yaparken göz yapısına dikkat etmek gerekiyor. Doğru ürünleri ve makyaj tekniklerini kullanarak hayalinizdeki makyajı yapabilirsiniz. İşte düşük göz kapağı olanların dikkat etmesi gerekenler...

Düşük göz kapağı makyajı nasıl yapılır? - 1

Hoşunuza giden bir göz makyajını kendinize uygulamak istiyorsunuz ama bir türlü aynı görüntüyü yakalayamıyorsunuz. Düşük göz yapısına sahip olanlar, doğru teknikleri uygulamadığında sürdükleri far görünmeyebilir veya gözleri olduğundan daha küçük görünebilir.

İşte düşük göz yapısına sahip olanların dikkat etmesi gerekenler...

N-LIFE HABERLERİ

Düşük göz kapağı makyajı nasıl yapılır? - 2

BAZ İLE BAŞLAYIN

Göz makyajınıza başlamadan önce mutlaka far bazı uygulayın. Far bazı, sürdüğünüz ürünlerin uzun süre göz kapağında bulaşmadan sabit durmasını sağlar.

Düşük göz kapağı makyajı nasıl yapılır? - 3

FAR NASIL SÜRMELİ?

Düşük göz yapısı olanların en çok şikayet ettiği şey, sürülen farın görünmemesidir. Bu nedenle farları doğru fırçalarla ve tekniklerle uygulamak önemli. Koyu renkleri, katlanma yerine sürmeyin, bu göz çukurunu daha derin gösterir.

Gölge yapmak istediğiniz farı, katlanma yerinin biraz daha üstüne uygulayın, bu gözlerinizi olduğundan daha açık gösterecektir. Sedefli veya simli farlar yerine mat dokuları ve açık renkleri tercih edin. En koyu tonları ise göz kapaklarınızın uç kısımlarına uygulayın.

Far uygularken kaşlarınızı kaldırmayın. Göz pınarlarını açık renk far uygulayarak gözlerinizin daha canlı ve genç görünmesini sağlayabilirsiniz.

Düşük göz kapağı makyajı nasıl yapılır? - 4

EYELINER

Göz kalemini veya eyeliner'ı uygularken tam karşıya bakın ve gözünüzü açık tutun, bu sayede gözlerinizi kapattığınızda eyeliner'ınız görünecektir.

Kalemi ince bir şekilde uygulamaya çalışın, aksi takdirde göz kapağınıza bulaşma olabilir.

Düşük göz kapağı makyajı nasıl yapılır? - 5

AÇIK RENK KALEM

Kirpik diplerine açık renk tonlara sahip kalem uygulayarak gözlerinizi olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz. Göz içine koyu renk kalem uygulamaktan kaçının, koyu renkler gözlerinizi daha da küçük gösterecektir.

KİRPİKLER


Kirpik kıvırıcı kullandıktan sonra maskaranızı uygulayın ama ortadaki kirpiklere daha yoğun sürün. Alt kirpikleri pas geçebilirsiniz.
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