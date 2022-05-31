Elle Stil Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın en’lerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards dün gece eğlence dünyasınden pek çok isme ev sahipliği yaptı. Yılın Stil İkonu ödülünün sahibi, şarkıları kadar sahne şovları ve özgür kişiliği ile stili konuşturan pop müzik sanatçısı Gülşen oldu.