Elle Stil Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler | 31.05.2022 - 10:12 - Son Güncelleme : 31.05.2022 - 10:55
Yılın en’lerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards dün gece eğlence dünyasınden pek çok isme ev sahipliği yaptı. Yılın Stil İkonu ödülünün sahibi, şarkıları kadar sahne şovları ve özgür kişiliği ile stili konuşturan pop müzik sanatçısı Gülşen oldu.
Lady Gaga'nın House of Gucci filminin prömiyerinde giydiği Gucci elbisenin aynısını giyen Hande Erçel, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
'Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu' ödülünü genç oyuncu Boran Kuzum oldu.
'Yılın Marka İşbirliği' ödülünün sahibi İtalyan mücevher markası Bulgari ile çalışan Serenay Sarıkaya oldu. Sarıkaya, Valentino tasarımı bir elbise giydi.
Yılın ELLE Kızı Gucci tasarımı elbiseyle geceye katılan Hande Erçel oldu
Ünlü isimlerle çalışan Önder Tiryaki 'Yılın Saç Artisti' ödülünün sahibi oldu.
'Yılın Stil Keşfi' ödülünün sahibi ödülünü Bige Önal aldı.
Hazal Ergüçlü, geceye Salih Balta tasarımı bir elbise ile katıldı.
Beren Saat ve Kenan Doğulu
Deren Talu - Raşit Bağzıbağlı
Aslı Bekiröoğlu - Sudi Etuz
Bige Önal - Hakan Yıldırım