Elle Stil Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler | 31.05.2022 - 10:12 - Son Güncelleme : 31.05.2022 - 10:55

2022 Elle Awards Style Awards kazananları belli oldu. Eğlence sektöründen bir çok ismin katıldığı törende kırmızı halı şıklığı dikkat çekerken Hande Erçel'in Lady Gaga ile aynı elbiseyi giyerek benzer pozlar vermesi gündem oldu.

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Yılın en’lerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards dün gece eğlence dünyasınden pek çok isme ev sahipliği yaptı. Yılın  İkonu ödülünün sahibi, şarkıları kadar sahne şovları ve özgür kişiliği ile stili konuşturan pop müzik sanatçısı Gülşen oldu.

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Lady Gaga'nın House of Gucci filminin prömiyerinde giydiği Gucci elbisenin aynısını giyen , gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Elle Stil Ödülleri sahiplerini buldu - 3

'Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu' ödülünü genç oyuncu Boran Kuzum oldu.

Elle Stil Ödülleri sahiplerini buldu - 4

'Yılın Marka İşbirliği' ödülünün sahibi İtalyan mücevher markası Bulgari ile çalışan Serenay Sarıkaya oldu. Sarıkaya, Valentino tasarımı bir elbise giydi.

Elle Stil Ödülleri sahiplerini buldu - 5

Yılın ELLE Kızı  Gucci tasarımı elbiseyle geceye katılan Hande Erçel oldu

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Ünlü isimlerle çalışan Önder Tiryaki 'Yılın Saç Artisti' ödülünün sahibi oldu.

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Elle Stil Ödülleri sahiplerini buldu - 8

'Yılın Stil Keşfi' ödülünün sahibi ödülünü Bige Önal aldı.

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Hazal Ergüçlü, geceye Salih Balta tasarımı bir elbise ile katıldı.

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Beren Saat ve Kenan Doğulu

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Deren Talu - Raşit Bağzıbağlı

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Aslı Bekiröoğlu - Sudi Etuz

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Bige Önal - Hakan Yıldırım

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