Emmy ödüllü oyuncu Zendaya Fransız moda devinin yüzü oldu

Euphoria dizisindeki Rue rolüyle Emmy ödülü kazanan ünlü oyuncu Zendaya, Fransız lüks moda markası Louis Vuitton'un marka yüzü oldu.

Emmy ödüllü oyuncu Zendaya Fransız moda devinin yüzü oldu - 1

Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan oyuncu ve şarkıcı Zendaya, moda dünyasındaki hakimiyetini sürdürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Emmy ödüllü oyuncu Zendaya Fransız moda devinin yüzü oldu - 2

Daha önce İtalyan moda markası Valentino için kamera karşısına geçen yıldız, Louis Vuitton'un marka elçisi oldu.

Emmy ödüllü oyuncu Zendaya Fransız moda devinin yüzü oldu - 3

Aralarında Emma Stone ve Jennifer Connelly gibi isimlerin olduğu marka elçilerine dahil olan Zendaya, Fransız markanın 2013 yılında piyasaya sürdüğü "Capucines" model çantasının kampanyasında yer aldı.

Emmy ödüllü oyuncu Zendaya Fransız moda devinin yüzü oldu - 4

26 yaşındaki yıldızın kampanyasını Mert ve Marcus ikilisi çekti.

Emmy ödüllü oyuncu Zendaya Fransız moda devinin yüzü oldu - 5

Euphoria, Dune ve Spider-Man gibi yapımlarla tanınan oyuncu, kampanyada çantanın farklı renkleriyle poz verdi.

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