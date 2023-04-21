Emmy ödüllü oyuncu Zendaya Fransız moda devinin yüzü oldu

Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan oyuncu ve şarkıcı Zendaya, moda dünyasındaki hakimiyetini sürdürüyor.
Daha önce İtalyan moda markası Valentino için kamera karşısına geçen yıldız, Louis Vuitton'un marka elçisi oldu.
Aralarında Emma Stone ve Jennifer Connelly gibi isimlerin olduğu marka elçilerine dahil olan Zendaya, Fransız markanın 2013 yılında piyasaya sürdüğü "Capucines" model çantasının kampanyasında yer aldı.
26 yaşındaki yıldızın kampanyasını Mert ve Marcus ikilisi çekti.
Euphoria, Dune ve Spider-Man gibi yapımlarla tanınan oyuncu, kampanyada çantanın farklı renkleriyle poz verdi.