En sık yapılan makyaj hataları

KAŞLARINIZI ÇOK KOYU RENK YAPMAK

Kaşlarınızı boyayan biriyseniz renginin çok koyu olmamasına dikkat edin. Saç ve ten renginize uyumlu bir kaş kalemi veya jeliyle kaşlarınızı boyayabilirsiniz. Ancak kaşlarınızı öne çıkarmak için koyu bir renk tercih ederseniz olduğunuzdan daha sert bakışlara sahip olabilirsiniz.

ALLIĞI UNUTMAYIN

Yanaklarınıza hafif bir pembelik vermek sizi daha genç ve canlı gösterecektir ancak kontür uygulamasının artmasıyla allık eski popülerliğini kaybetti. Özellikle yaz mevsiminde likit allık kullanarak taze bir canlılılık yakalayabilirsiniz.