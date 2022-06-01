En sık yapılan makyaj hataları

Haberler - ntv.com.tr | 01.06.2022 - 16:03 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 16:06
Makyaj yapmayı ve var olan güzelliğimizi ortaya çıkarmayı çok seviyoruz. Ancak yaptığımız bazı küçük hatalar hayal ettiğimizden çok daha farklı sonuçlar doğurabiliyor. İşte makyaj uzmanlarına göre kaçınmanız gereken makyaj uygulamaları...
Makyaja başlamadan önce cildi hazırlamamak yapılan en büyük hatalardan biri. Cildi temizledikten sonra mutlaka nemlendirici uygulayın ve makyaja geçmeden kremin cildiniz tarafından iyice emildiğinden emin olun.
Fondöteninizin veya kapatıcınızın rengini yanlış seçmek, tüm makyajınızın görünümü etkileyecektir. Bu nedenle bu tür ürünleri almadan önce deneyin ve bir süre bekleyerek cildinize oturmasına izin verin. Cilt ürünleri durdukça koyulaştığı için renk seçimine dikkat etmekte fayda var.
Kaşlarınızı boyayan biriyseniz renginin çok koyu olmamasına dikkat edin. Saç ve ten renginize uyumlu bir kaş kalemi veya jeliyle kaşlarınızı boyayabilirsiniz. Ancak kaşlarınızı öne çıkarmak için koyu bir renk tercih ederseniz olduğunuzdan daha sert bakışlara sahip olabilirsiniz.
Yanaklarınıza hafif bir pembelik vermek sizi daha genç ve canlı gösterecektir ancak kontür uygulamasının artmasıyla allık eski popülerliğini kaybetti. Özellikle yaz mevsiminde likit allık kullanarak taze bir canlılılık yakalayabilirsiniz.
T bölgesini kontrol altına almak için pudra kullanıyor olabilirsiniz. Matlaştırıcı etkiye sahip pudraları çok kullanmamakta fayda var. Fazla pudra cildin doğal dokusunu kaybetmenize ve donuk bir görünüm yakalamanıza neden olur.
Yüzünüze fondöten uygularken boyun bölgesini unutmayın. Fondöteninizi yalnızca yüzünüze değil, boynunuza da taşırın. Öbür türlü yüzünüz ve boynunuz farklı renkte olacaktı.
Dudaklarınıza ruj sürmeden önce dudak kalemiyle kenarlarını çerçeveliyorsanız dudak çizgisini korumaya gayret edin. Çizginin dışına taşırmak şu sıralar çok popüler olsa da doğaldan uzak bir görünüme sahip olabilirsiniz.