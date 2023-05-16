Fransız moda devinin yeni yüzü: Timothee Chalamet

"Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan ve şu sıralar Hollywood'un gözde isimlerinden olan genç oyuncu Timothee Chalamet, Fransız lüks markası Chanel'in yüzü oldu.
Efsanevi fotoğrafçı Mario Sorrenti'ye poz veren ABD'li oyuncu, markanın Bleu De Chanel adlı parfümünün yüzü oldu.
Fransız moda deviyle anlaşan 27 yaşındaki oyuncu "Devamlı parfüm kullanan biri değilim. Benim için önemli olan kokunun anı yansıtmasıdır" ifadelerini kullandı.
Şu sıralar "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, ilk kez bir markanın yüzü oldu.
Oyuncunun adı son dönemde realite şov yıldızı Kylie Jenner ile anılıyor.
Markanın diğer yüzleri arasında BlackPink'ten Jennie, Margaret Qualley ve Keira Knightley gibi isimler yer alıyor.