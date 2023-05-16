Fransız moda devinin yeni yüzü: Timothee Chalamet

Müziğin yaşayan efsanelerinden Bob Dylan’ı canlandırmaya hazırlanan ABD'li oyuncu Timothee Chalamet, Fransız moda devinin marka yüzü oldu. Oyuncu, markanın parfüm kampanyası için kamera karşısına geçti.

Fransız moda devinin yeni yüzü: Timothee Chalamet - 1

"Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan ve şu sıralar Hollywood'un gözde isimlerinden olan genç oyuncu Timothee Chalamet, Fransız lüks markası Chanel'in yüzü oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Fransız moda devinin yeni yüzü: Timothee Chalamet - 2

Efsanevi fotoğrafçı Mario Sorrenti'ye poz veren ABD'li oyuncu, markanın Bleu De Chanel adlı parfümünün yüzü oldu.

Fransız moda devinin yeni yüzü: Timothee Chalamet - 3

Fransız moda deviyle anlaşan 27 yaşındaki oyuncu "Devamlı parfüm kullanan biri değilim. Benim için önemli olan kokunun anı yansıtmasıdır" ifadelerini kullandı.

Fransız moda devinin yeni yüzü: Timothee Chalamet - 4

Şu sıralar "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, ilk kez bir markanın yüzü oldu.

Fransız moda devinin yeni yüzü: Timothee Chalamet - 5

Oyuncunun adı son dönemde realite şov yıldızı Kylie Jenner ile anılıyor.

Fransız moda devinin yeni yüzü: Timothee Chalamet - 6

Markanın diğer yüzleri arasında BlackPink'ten Jennie, Margaret Qualley ve Keira Knightley gibi isimler yer alıyor.

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