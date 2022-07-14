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Gigi Hadid moda markası Self Portrait'in reklam yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 14.07.2022 - 14:05

Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, Self Portrait'in yeni kampanyası için objektif karşısına geçti. New York sokaklarında poz veren Hadid için çekimlerin yaratıcısı, "Bu kampanyaya zahmetsiz bir enerji getirdi" dedi.

Gigi Hadid moda markası Self Portrait'in reklam yüzü oldu - 1

Ünlü süper model , moda markası Self-Portrait’in 2022 sonbahar-kış kampanyasında yer aldı. 27 yaşındaki Amerikalı model, kampanya için New York sokaklarında poz verdi.

Gigi Hadid moda markası Self Portrait'in reklam yüzü oldu - 2

Hadid, günün veya gecenin herhangi bir saatinde giyilebilecek kadar çok yönlü toplam altı görünüm sergiledi.

Gigi Hadid moda markası Self Portrait'in reklam yüzü oldu - 3

Hadid, yaratıcı yönetmen Han Chong tarafından tasarlanan vücudu saran elbiseler, süslemeli üstler ve şeffaf dantel detaylarla dikkat çekici pozlar verdi.

Gigi Hadid moda markası Self Portrait'in reklam yüzü oldu - 4

Zoe Ghertner’in objektifi karşısına geçen ünlü süper modelin reklam çekimi için styling’i Alex Harrington üstlendi.

Gigi Hadid moda markası Self Portrait'in reklam yüzü oldu - 5

"KAMPANYAYA ZAHMETSİZ BİR ENERJİ GETİRDİ"

Harrington, “Her zaman Self Portrait kadınının hayatındaki bir günü yakalamak istemişimdir. Bu yüzden 2022 sonbahar-kış koleksiyonumuzu en iyi nasıl sunabileceğimizi araştırırken, tam da bunu yapmak için mükemmel bir fırsat gibi görünüyordu. Gigi; özgür ruhlu, çalışkan ve gerçek bir güneş ışığı olarak bu fikri hayata geçirmek için mükemmel bir kadındı. Bu kampanyaya zahmetsiz bir enerji getirdi” dedi.

Gigi Hadid moda markası Self Portrait'in reklam yüzü oldu - 6

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