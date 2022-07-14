Gigi Hadid moda markası Self Portrait'in reklam yüzü oldu

"KAMPANYAYA ZAHMETSİZ BİR ENERJİ GETİRDİ"

Harrington, “Her zaman Self Portrait kadınının hayatındaki bir günü yakalamak istemişimdir. Bu yüzden 2022 sonbahar-kış koleksiyonumuzu en iyi nasıl sunabileceğimizi araştırırken, tam da bunu yapmak için mükemmel bir fırsat gibi görünüyordu. Gigi; özgür ruhlu, çalışkan ve gerçek bir güneş ışığı olarak bu fikri hayata geçirmek için mükemmel bir kadındı. Bu kampanyaya zahmetsiz bir enerji getirdi” dedi.