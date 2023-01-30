Gigi Hadid Givenchy'nin İlkbahar 2023 kampanyasında

Lüks moda markası Givenchy'nin 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonu hazır. Yeni kampanyada Gigi Hadid, Selena Forrest ve Luna Passos modellik yaptı.
Heji Shin'in objektif başına geçtiği çekimde, ünlü modeller, markanın yaratıcı direktörü Matthew M. Williams'ın tasarımlarını üzerlerinde taşıdı.
Gigi Hadid, Givenchy'nin Giv-Cut model güneş gözlüğüyle objektif karşısına geçti.
Eşsiz bir drama ve zarif bir tarz sunan bu 3D baskılı güneş gözlükleri, ünlü modelin sırtı açık elbisesi ve uyumlu eldivenleriyle mükemmel bir şekilde birleşiyor.
Hadid, sezonun iddialı parçası olan imza Voyou çantasını da üzerinde taşıdı.
Givenchy'nin yeni koleksiyonundaki bu çok yönlü günlük stil, rahat görünümünü ifade etmek isteyenler için olmazsa olmaz bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor.
Koleksiyon, terzilik mirası ile şehir rahatlığını Matthew M. Williams'ın modern vizyonuyla birleştiriyor.
Zenginlik yayan çarpıcı görselleriyle kampanya, gücü ve çekiciliği eşit ölçüde yansıtıyor.