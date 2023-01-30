Gigi Hadid Givenchy'nin İlkbahar 2023 kampanyasında

Gigi Hadid, Givenchy'nin Giv-Cut model güneş gözlüğüyle objektif karşısına geçti.

Eşsiz bir drama ve zarif bir tarz sunan bu 3D baskılı güneş gözlükleri, ünlü modelin sırtı açık elbisesi ve uyumlu eldivenleriyle mükemmel bir şekilde birleşiyor.