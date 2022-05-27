Gisele Bündchen Burberry'nin yaz kampanyasında

Haberler - ntv.com.tr | 27.05.2022 - 16:30
Ünlü süper model Gisele Bündchen, Burberry TB Monogram yaz 2022 koleksiyonunu tanıttı.
Luigi & Iango tarafından fotoğrafları çekilen Brezilyalı model, hem yepyeni renkli fotoğraflarda hem de on yıl öncesinden, daha önce görülmemiş siyah beyaz portrelerde tasvir edildi.
Kampanya görsellerinde dinamik görüntüler, geçmişin ve bugünün unsurlarını bir araya getirdi.
Kreatif yönetmen Riccardo Tisci, yaz koleksiyonu için kareli bikiniler, üzerlerinde logo olan kapüşonlular ve Lola çantası gibi çeşitli ürünler tasarladı.
Yeni koleksiyonun tanıtımı ağırlıklı olarak Gisele Bündchen tarafından giyilen turuncu, siyah ve kahverengiden oluşan çarpıcı bir renk şemasına sahip.
Fotoğraflara ek olarak, 41 yaşındaki model video klip için de kamera karşısına geçti. Bündchen, kendi görüntüsünü taşıyan bir bayrağı sallarken tek parça bir mayoyu üzerinde tanıtırken görülüyor.