Gisele Bündchen Burberry'nin yaz kampanyasında

Ünlü süper model Gisele Bündchen, Burberry TB Monogram yaz 2022 koleksiyonunu tanıttı.

Luigi & Iango tarafından fotoğrafları çekilen Brezilyalı model, hem yepyeni renkli fotoğraflarda hem de on yıl öncesinden, daha önce görülmemiş siyah beyaz portrelerde tasvir edildi.