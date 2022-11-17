GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi

Bu sene 25’inci yılını kutlayan GQ Men of the Year, Londra’da ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Jack Harlow’un sahne aldığı etkinlikte Stormzy, Zoë Kravitz ve Sir Mo Farrah onur konuğu olarak yer aldı. İşte GQ Men of the Year kırmızı halısından görüntüler...
İngiliz oyuncu Andrew Garfield - Ralph Lauren
Bridgerton yıldızı Phoebe Dynevor - Victoria Beckham
Euphoria yıldızı Sydney Sweeney - LaQuan Smith
Salma Hayek - Vivienne Westwood
Sabrina Elba
Squid Game yıldızı Lee Jung-jae
Sydney Sweeney
House of Dragon yıldızı Milly Alcock
Alexandra Daddario
Jourdan Dunn
ABD'li model Stella Maxwell
Joy McAvoy ve James McAvoy
İngiliz model ve oyuncu Suki Waterhouse