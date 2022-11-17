 GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi | N-Life

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi

Her yıl birbirinden ünlü isimlerin katıldığı GQ Men of the Year etkinliği yine şıklık yarışına sahne oldu. Bu yıl 25’incisi düzenlenen etkinlikte eğlence dünyasının önemli isimleri kırmızı halıda boy gösterdi.

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 1

Bu sene 25’inci yılını kutlayan GQ Men of the Year, Londra’da ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Jack Harlow’un sahne aldığı etkinlikte Stormzy, Zoë Kravitz ve Sir Mo Farrah onur konuğu olarak yer aldı. İşte GQ Men of the Year kırmızı halısından görüntüler...

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 2

İngiliz oyuncu Andrew Garfield - Ralph Lauren

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 3

Bridgerton yıldızı Phoebe Dynevor -  Victoria Beckham

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 4

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney - LaQuan Smith

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 5

Salma Hayek - Vivienne Westwood

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 6

Sabrina Elba

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 7

Squid Game yıldızı Lee Jung-jae

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 8

Sydney Sweeney

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 9

House of Dragon yıldızı Milly Alcock

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 10

Alexandra Daddario

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 11

Jourdan Dunn

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 12

ABD'li model Stella Maxwell

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 13

Joy McAvoy ve James McAvoy

GQ Men of the Year kırmızı halısında ünlüler geçidi - 14

İngiliz model ve oyuncu Suki Waterhouse

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