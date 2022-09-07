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Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish Gucci'nin gözlük kampanyasında

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 11:15 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 11:17

Ünlü ABD'li şarkıcı Billie Eilish, kırmızı halılarda ve etkinliklerde sık sık tercih ettiği Gucci markası ile ilk defa ortak bir kampanyaya imza attı.

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish Gucci'nin gözlük kampanyasında - 1

Grammy ve Bilboard ödüllü şarkıcı Billie Eilish ilk defa bir marka için kamera karşısına geçti.

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish Gucci'nin gözlük kampanyasında - 2

İtalyan lüks moda markası ’nin yeni sezon gözlük kampanyasında yer alan şarkıcı, ilk defa marka elçisi olarak poz verdi.

Hayranlarını şaşırtarak sarışın olan Eilish, geri döndüğü koyu renk saçlarıyla 80’ler esintili büyük gözlükler giydi.

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish Gucci'nin gözlük kampanyasında - 3

Harvey Weir’ın çektiği kampanyada yer alan 20 yaşındaki şarkıcı, araba sürerken görüntülendi.

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish Gucci'nin gözlük kampanyasında - 4

Şarkıcı son olarak moda etkinliği MET Gala'da Gucci tasarımı bir elbise tercih etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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