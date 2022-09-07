Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish Gucci'nin gözlük kampanyasında

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 11:15 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 11:17
Grammy ve Bilboard ödüllü şarkıcı Billie Eilish ilk defa bir marka için kamera karşısına geçti.
İtalyan lüks moda markası Gucci’nin yeni sezon gözlük kampanyasında yer alan şarkıcı, ilk defa marka elçisi olarak poz verdi.
Hayranlarını şaşırtarak sarışın olan Eilish, geri döndüğü koyu renk saçlarıyla 80’ler esintili büyük gözlükler giydi.
Harvey Weir’ın çektiği kampanyada yer alan 20 yaşındaki şarkıcı, araba sürerken görüntülendi.
Şarkıcı son olarak moda etkinliği MET Gala'da Gucci tasarımı bir elbise tercih etmişti.