Gucci'nin yeni kampanyasında başrolde ikizler

Gucci'nin ilkbahar-yaz 2023 kampanyası, eski kreatif direktör Alessandro Michele tarafından tasarlanan son koleksiyona işaret ediyor. Twinsburg koleksiyonunun kampanya tanıtımında tek yumurta ikizlerine yer verildi. Marka, bu şekilde bireselliği ve ikiliği övdü.
Joanna Piotrowska tarafından fotoğraflanan modeller, eski tasarımların en küçük formda bile olsa nasıl yeniden tasarlandığını gösteriyor.
Kampanyanın öne çıkan parçalarından biri, ilk kez 1980'lerde ortaya çıkan, binicilikten ilham alan çanta. Gucci'nin imzası olan makosen ayakkabılar kalp şeklindeki burun kısmıyla belirginleşirken, özel dikim bir takım elbiseye 1990'lardan kalma bir "G-string" ile yeni bir dokunuş kazandırılmış.
Gucci'nin 2023 ilkbahar-yaz kampanyasının çarpıcı görsellerinin arkasındaki kreatif sanat yönetmeni Christopher Simmonds.
Twinsburg koleksiyonuna ek olarak, Gucci kısa bir süre önce spor ayakkabılar içeren Adidas 2023 İlkbahar iş birliği koleksiyonunu piyasaya sürdü. Koleksiyon, tümü ikonik Gucci çizgisini taşıyan, klasik beyaz ve yeşil, neon turuncu ve sarı renklerini içeriyor.