Gucci'nin yeni kampanyasında başrolde ikizler

Kampanyanın öne çıkan parçalarından biri, ilk kez 1980'lerde ortaya çıkan, binicilikten ilham alan çanta. Gucci'nin imzası olan makosen ayakkabılar kalp şeklindeki burun kısmıyla belirginleşirken, özel dikim bir takım elbiseye 1990'lardan kalma bir "G-string" ile yeni bir dokunuş kazandırılmış.