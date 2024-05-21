Hadise, Cannes Film Festivali'nde: Şıklığıyla beğeni topladı

İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Hande Erçel, Birce Akalay ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin ardından Hadise de katıldı.

Hadise, Cannes Film Festivali'nde: Şıklığıyla beğeni topladı - 1

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali, tüm görkemiyle devam ediyor. Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivale Türkiye'den bu yıl pek çok isim katıldı.

Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivalin kırmızı halısında Hadise boy gösterdi.

N-LIFE HABERLERİ

Hadise, Cannes Film Festivali'nde: Şıklığıyla beğeni topladı - 2

Ünlü şarkıcı Hamda Al Fahim imzalı elbisesiyle festivale katıldı.

Hadise, Cannes Film Festivali'nde: Şıklığıyla beğeni topladı - 3

Şu sıralar Hollanda'daki bir müzik yarışmasında jüri koltuğunda oturan Hadise'nin kırmızı halı stili çok beğenildi.

Hadise, Cannes Film Festivali'nde: Şıklığıyla beğeni topladı - 4

OYUNCULARI ELEŞTİRDİ

Öte yandan, oyuncu Esra Dermancıoğlu, kırmızı halı görünümleriyle gündeme gelen Türk oyuncular hakkında konuşmuştu.  Dermancıoğlu, "Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim" dedi.

Hadise, Cannes Film Festivali'nde: Şıklığıyla beğeni topladı - 5

Oyuncu sözlerine "Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü ameliyat mıydı?" diye devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Birce Akalay da İstanbul'da bir davete katıldı. Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili eleştirisine karşılık verdi.

2. Sayfa'nın haberine göre; Birce Akalay; "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum. Çok konuşup polemik yaratmak istemiyorum. Sevmiyorum bu tarz polemikleri. Sadece ayıp buluyorum bu kadar" ifadelerini kullandı.

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