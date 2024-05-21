Hadise, Cannes Film Festivali'nde: Şıklığıyla beğeni topladı

Oyuncu sözlerine "Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü ameliyat mıydı?" diye devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Birce Akalay da İstanbul'da bir davete katıldı. Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili eleştirisine karşılık verdi.

2. Sayfa'nın haberine göre; Birce Akalay; "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum. Çok konuşup polemik yaratmak istemiyorum. Sevmiyorum bu tarz polemikleri. Sadece ayıp buluyorum bu kadar" ifadelerini kullandı.