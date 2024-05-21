Hadise, Cannes Film Festivali'nde: Şıklığıyla beğeni topladı
İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Hande Erçel, Birce Akalay ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin ardından Hadise de katıldı.
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali, tüm görkemiyle devam ediyor. Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivale Türkiye'den bu yıl pek çok isim katıldı.
Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivalin kırmızı halısında Hadise boy gösterdi.