Hailey Bieber'ın güzellik markasının çıkış tarihi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 08.04.2022 - 14:44 - Son Güncelleme : 08.04.2022 - 14:47
‘Rhode’ isimli cilt bakım markasını piyasaya sürmeye hazırlanan Hailey Bieber, güzellik sırlarını hayranlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.
25 yaşındaki modelin ikinci adı olan ‘Rhode’dan ilhamla yaratılan cilt bakım markası, haziran ayında satışa sunulacak.
Annesinden öğrendiği güzellik sırlarıyla nemlendirmenin en önemli adım olduğunu belirten Bieber, sosyal medyada sık sık makyajsız hallerini paylaşıyor.
Rhode markası için hem uygun fiyatlı ürünleri hem de lüks cilt bakım markalarını incelediğini belirten model, cildin nem bariyerini korumanın çok önemli olduğunu belirtti.
Model, çalıştığı birçok makyaj artistine ürünlerini denettirdiğini ve olumlu dönüşler aldığını vurguladı.
Bieber, piyasada çok fazla marka ve içerik olmasının gözünü korkuttuğunu itiraf etse de “yeni ve farklı” bir marka kuracağı konusunda kendine güvendiğini söyledi.