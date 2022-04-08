Hailey Bieber'ın güzellik markasının çıkış tarihi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 08.04.2022 - 14:44 - Son Güncelleme : 08.04.2022 - 14:47

Ünlü model Hailey Bieber, aylar önce duyurusunu yaptığı güzellik markasını sonunda görücüye çıkardı. Modelin merakla beklenen cilt bakım markası yaz aylarında satışa çıkacak.

Hailey Bieber'ın güzellik markasının çıkış tarihi belli oldu - 1

‘Rhode’ isimli cilt bakım markasını piyasaya sürmeye hazırlanan Hailey Bieber, güzellik sırlarını hayranlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Hailey Bieber'ın güzellik markasının çıkış tarihi belli oldu - 2

25 yaşındaki modelin ikinci adı olanRhode’dan ilhamla yaratılan cilt bakım markası, haziran ayında satışa sunulacak.

Hailey Bieber'ın güzellik markasının çıkış tarihi belli oldu - 3

Annesinden öğrendiği güzellik sırlarıyla nemlendirmenin en önemli adım olduğunu belirten Bieber, sosyal medyada sık sık makyajsız hallerini paylaşıyor.

Hailey Bieber'ın güzellik markasının çıkış tarihi belli oldu - 4

Rhode markası için hem uygun fiyatlı ürünleri hem de lüks cilt bakım markalarını incelediğini belirten model, cildin nem bariyerini korumanın çok önemli olduğunu belirtti.

Hailey Bieber'ın güzellik markasının çıkış tarihi belli oldu - 5

Model, çalıştığı birçok makyaj artistine ürünlerini denettirdiğini ve olumlu dönüşler aldığını vurguladı.

Hailey Bieber'ın güzellik markasının çıkış tarihi belli oldu - 6

Bieber, piyasada çok fazla marka ve içerik olmasının gözünü korkuttuğunu itiraf etse de “yeni ve farklı” bir marka kuracağı konusunda kendine güvendiğini söyledi.

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