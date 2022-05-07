Hangi ünlü nerede görüldü? (2-8 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 07.05.2022 - 09:52 - Son Güncelleme : 07.05.2022 - 10:04
Jennifer Lawrence (31) eşi Cooke Maroney ile New York'taki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Yakın zaman bebek sahibi olan oyuncu, antrasit rengi elbisesiyle boy gösterdi.
Elizabeth Olsen (33) başrolünde yer aldığı Doctor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında filminin prömiyeri için New York'ta. Basın gösterimine giden oyuncu, omuzları açıkta bırakan siyah bir tulum tercih etti.
Emma Roberts (31) Los Angeles'ta arkadaşlarıyla yemeğe çıkarken diz üstü çiçekli bir elbise tercih etti. Balon kolları ve Mary Jane model ayakkabıylarıyla oldukça şık görünüyordu.
Variety Power of Woman etkinliğine katılan Drew Barrymore (47), çiçekli bir elbise tercih etti. Baharın enerjisini taşıyan elbise, bu sezon maxi boy elbiselerin revaçta olduğunu gösteriyor.
Hailey Bieber (25) düşük bel modasının resmen döndüğünü ilan ediyor. Bol kesim paçalarıyla 2000'li yılların modasını geri getiren model, crop bluzuyla da karın dekoltesini sergiliyor.
Güneşli bir günde oldukça kalın kıyafetler içinde görülen Jennifer Lopez (52) Soho House'da arkadaşlarıyla buluştu. Oyuncu, püskül detaylarının hakim olduğu montonu, diz üstü çizmelerle kombinledi.
Yılın moda olayı Met Gala için New York'ta bulunan Sophie Turner (26) ve Joe Jonas (32) çifti, kendine has stillerini sergiledi. Jonas, örgü hırkasıyla Turner ise tek renk kombiniyle akşam yemeğine çıktı.
Khloé Kardashian (37) kendi markası Good American'dan tercih ettiği pantolonuyla Los Angeles güneşini karşılıyor.
Dakota Johnson (32) New York'taki The Greenwich Hotel'den ayrılırken görüntülendi. Oyuncu, zümrüt yeşili saten blazer ceketiyle şık bir görünüm yakaladı.
Vanessa Hudgens (33) püskül detaylı parlak büstiyeri ile Met Gala'nın ardından düzenlenen after party'ye katıldı.
Bella Hadid (25) New York'taki dairesinden oldukça sade bir stille ayrılıyor. Eşofman altı ve düşük kol kazağı ile rahat bir görünüm yakalayan model, saçlarına düşük at kuyruğu modelini veriyor.
Mandy Moore (38) baharı çağrıştıran papatya desenli elbisesiyle Los Angeles'ta görüntülendi. Siyah bantlı sandaletleriyle elbisesini kombinleyen yıldız, siyah çantası ve kot ceketiyle günlük stilini yansıttı.