Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı

ANNA WıNTOUR TEMADAKİ KARIŞIKLIK NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Anna Wintour, 2024 Met Gala'daki tema karışıklığı nedeniyle özür diledi.

Wintour, açıklamasında "'Uyuyan Güzeller' başlığını bulduğumuzda bu harika, şiirsel ve romantikti ama aslında pek çok şey olabilirdi. 'İnsanlara bu gece giymeleri için ne söyleyeceğiz?' dedim. Andrew Bolton da 'Garden of Time'a ne dersiniz?' diye sordu. Bu yüzden korkarım ki galada çok fazla kafa karışıklığı yarattık. Bunun için özür dilerim. Bir sürü çiçek göreceğimizi hayal ediyordum" dedi.