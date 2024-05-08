Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı

Önceki gece gerçekleşen modanın en prestijli gecesi Met Gala'da şıklığı ve kendi kendine hareket eden kıyafeti ile dikkat çeken gizemli kadının kimliği belli oldu.

Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı - 1

Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul edilen Met Gala, önceki akşam New York'ta gerçekleşti. Bu yıl, 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu' temasına göre yapılan etkinlikte, kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı - 2

Ünlü isimler belirlenen konsept üzerine şıklık yarışına girerken; gecede kelebek esintili elbisesiyle bir isim dikkatleri üzerine çekti.

MET GALA'DA ŞIKLIK YARIŞI

Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı - 3

Tasarımcı Iris Van Herpen'in imzasını taşıyan kıyafeti giyen kişinin Hintli girişimci Mona Patel olduğu öğrenildi.

Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı - 4

Patel, kıyafetine bir dokunuşla kelebeklerin kanatlarının mekanik olarak kendi kendine hareket etmesiyle gündem oldu.

Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı - 5

Patel'in elbisesine sosyal medyadan "Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel elbise", "Harika bir çalışma", "Temaya en uygun elbise" gibi yorumlar geldi.

Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı - 6

2003 yılında ABD'ye taşınan Mona Patel, o zamandan beri HauteX Ventures ve sağlık teknolojisi girişimi olan radXai gibi birkaç şirket kurdu. 2021'de Forbes Next 1000 ödülüne layık görüldü.

Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı - 7

 ANNA WıNTOUR TEMADAKİ KARIŞIKLIK NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Anna Wintour, 2024 Met Gala'daki tema karışıklığı nedeniyle özür diledi.

Wintour, açıklamasında "'Uyuyan Güzeller' başlığını bulduğumuzda bu harika, şiirsel ve romantikti ama aslında pek çok şey olabilirdi. 'İnsanlara bu gece giymeleri için ne söyleyeceğiz?' dedim. Andrew Bolton da 'Garden of Time'a ne dersiniz?' diye sordu. Bu yüzden korkarım ki galada çok fazla kafa karışıklığı yarattık. Bunun için özür dilerim. Bir sürü çiçek göreceğimizi hayal ediyordum" dedi.

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