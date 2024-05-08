Hareketli elbisesiyle Met Gala'ya damga vurmuştu: Gizemli kadının kimliği açığa çıktı
Önceki gece gerçekleşen modanın en prestijli gecesi Met Gala'da şıklığı ve kendi kendine hareket eden kıyafeti ile dikkat çeken gizemli kadının kimliği belli oldu.
Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul edilen Met Gala, önceki akşam New York'ta gerçekleşti. Bu yıl, 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu' temasına göre yapılan etkinlikte, kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.