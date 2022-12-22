Harry Styles'ın çocuk tişörtü giydiği reklama büyük tepki

Ünlü pop yıldızı Harry Styles ve lüks giyim markası Gucci, işbirliği yaptıkları son reklam kampanyasıyla büyük tepki topladı.
Styles'in yüzü olduğu HA HA HA Gucci koleksiyonu, 19 Aralık'ta Instagram'da ünlü şarkıcının oyuncak ayı baskılı bir tişört giyerek çocuk boy yatak şiltesi taşıdığı fotoğraflarla duyuruldu.
Kampanya, Gucci'nin internet sitesinde şu ifadelerle tanıtıldı:
"The House, Britanyalı şarkıcı-söz yazarı ve oyuncu Harry Styles'ın yer aldığı Gucci HA HA HA kampanyasını sunar. Erkek giyimi avangart bir araç olarak kullanan ve Styles'la kreatif direktör Alessandro Michele'in arkadaşlığından doğan koleksiyonun temelinde oyun ve eğlence yatıyor."
Birkaç hafta önce de bir diğer lüks giyim markası Balenciaga, çocukların BDSM aksesuarları giydirilmiş oyuncak ayılarla poz verdiği reklam kampanyasını tanıtmıştı. Çocukları istismar ettiklerine yönelik sert tepkiler alan marka özür dilemiş ve kampanyayı geri çekmişti.
Independent'in haberine göre, Balenciaga skandalının üstünden çok geçmeden bu kez Gucci'nin çocuk temalı bir yetişkin reklamı yayınlaması sert eleştirilere sebep oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, "Styles gibi yetişkin bir erkek için bu fotoğrafların hiç iyi gözükmediğini" ifade etti.
Bir Twitter kullanıcısı, "Neden tüm moda reklamcıları hasta ve tuhaf tipler?" diye yazdı.
Başka biri de "Çocuk şiltesi ve oyuncak ayılı bir tişört. Sapık değilsen bunda ilgi çekici bir şey yok" diye tepki verdi.
Bir diğer kullanıcı da Harry Styles'ı şöyle hedef aldı:
"Harry Styles'a samimiyetle soruyorum, bunda moda olacak ne var? Senin farklı tonlardaki fotoğrafların mı? İnanılmaz derecede tuhaf olan çocuk şiltesi mi? Bu neyi ima ediyor? Neden orada? Çocuk şiltesi var ve sen pembe oyuncak ayılı tişört giyiyorsun… Aktörler neden son derece cahil?"
Alessandro Michele, kampanya konseptini kasımda hazırlamıştı ve çekimler de o zaman yapılmıştı. Kreatif direktör yakın zamanda 8 yıldır çalıştığı ve vizyonunu baştan yarattığı Gucci'den ayrılmıştı.
Ayrıca, hem Gucci hem de Balenciaga'nın Paris merkezli lüks ürünler şirketi Kering bünyesinde olması da dikkati çekti.
Dün kampanyanın yayımlanmasından bu yana çeşitli paylaşımlar yapan Gucci, Styles'ın yer aldığı fotoğraflara yönelik henüz bir açıklama yapmadı.