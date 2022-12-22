Harry Styles'ın çocuk tişörtü giydiği reklama büyük tepki

Bir Twitter kullanıcısı, "Neden tüm moda reklamcıları hasta ve tuhaf tipler?" diye yazdı.

Başka biri de "Çocuk şiltesi ve oyuncak ayılı bir tişört. Sapık değilsen bunda ilgi çekici bir şey yok" diye tepki verdi.

Bir diğer kullanıcı da Harry Styles'ı şöyle hedef aldı:

"Harry Styles'a samimiyetle soruyorum, bunda moda olacak ne var? Senin farklı tonlardaki fotoğrafların mı? İnanılmaz derecede tuhaf olan çocuk şiltesi mi? Bu neyi ima ediyor? Neden orada? Çocuk şiltesi var ve sen pembe oyuncak ayılı tişört giyiyorsun… Aktörler neden son derece cahil?"