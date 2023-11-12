"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh marka elçisi oldu
Oscar'a ve pek çok ödül törenine damga vuran, yılın en çok konuşulan filmi "Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, lüks moda devinin marka elçisi oldu.
TARİHE GEÇTİ
"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar zaferinin ardından birçok ödüle layık görüldü ve tüm zamanların en iyi filmleri arasına adını yazdırdı.
Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh ise Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.