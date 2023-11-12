"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh marka elçisi oldu

Oscar'a ve pek çok ödül törenine damga vuran, yılın en çok konuşulan filmi "Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, lüks moda devinin marka elçisi oldu.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh marka elçisi oldu - 1

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"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar zaferinin ardından birçok ödüle layık görüldü ve tüm zamanların en iyi filmleri arasına adını yazdırdı.

Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh ise Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh marka elçisi oldu - 2

60 yaşındaki oyuncu Balenciaga markasının yüzü oldu. Markanın elçisi ilan edilen yıldız, 2024 ilkbahar kampanyasında yer aldı.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh marka elçisi oldu - 3

Paris merkezli markanın yüzü olan oyuncu "Balenciaga'ya bir marka elçisi olarak katılmaktan heyecan duyuyorum. Moda benim için bir sanat formudur" dedi.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh marka elçisi oldu - 4

Oyuncu bu yıl Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında Balenciaga imzalı bir elbise giymişti.

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