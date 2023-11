"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh marka elçisi oldu

TARİHE GEÇTİ

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar zaferinin ardından birçok ödüle layık görüldü ve tüm zamanların en iyi filmleri arasına adını yazdırdı.

Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh ise Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.