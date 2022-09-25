Irina Shayk, Giorgio Armani'nin Sonbahar 2022 kampanyasında

Irina Shayk, Giorgio Armani'nin 2022 Sonbahar-Kış kampanya yüzü oldu. Dünyaca ünlü Rus model, Mert Alaş ve Marcus Piggott ikilisine poz verdi. Anna Dello Russo'nun styling'ini yaptığı çekimlerde Shayk, özel dikim blazerler, gece kıyafetleri ve özel dikim takımlar dahil olmak üzere çeşitli görünümlerde objektif karşısına geçti.