Irina Shayk, Giorgio Armani'nin Sonbahar 2022 kampanyasında

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Giorgio Armani'nin Sonbahar-Kış 2022 kampanyası için objektif karşısına geçti. Rus model, Mert Alaş ve Marcus Piggott ikilisine poz verdi.

Irina Shayk, Giorgio Armani'nin Sonbahar 2022 kampanyasında - 1

Irina ShaykGiorgio Armani'nin 2022 Sonbahar-Kış kampanya yüzü oldu. Dünyaca ünlü Rus model, Mert Alaş ve Marcus Piggott ikilisine poz verdi. Anna Dello Russo'nun styling'ini yaptığı çekimlerde Shayk, özel dikim blazerler, gece kıyafetleri ve özel dikim takımlar dahil olmak üzere çeşitli görünümlerde objektif karşısına geçti. 

Irina Shayk, Giorgio Armani'nin Sonbahar 2022 kampanyasında - 2

36 yaşındaki model, bir fotoğrafta mavi boncuklu elbisesini el çantası ve stilettolarla tamamlamış halde poz verdi. Başka fotoğrafta koyu renk bir pantolon, beyaz gömlek ve kravatla dikkat çekti.

Irina Shayk, Giorgio Armani'nin Sonbahar 2022 kampanyasında - 3

Makyaj sanatçısı Karim Rahman'ın dumanlı göz makyajıyla objektife bakan Shayk, Giorgio Armani kampanya görselleriyle büyük beğeni topladı. Ünlü model ayrıca, Los Angeles'ta poz verdiği Burberry'nin sonbahar reklamlarında da yer alıyor.

Irina Shayk, Giorgio Armani'nin Sonbahar 2022 kampanyasında - 4
Irina Shayk, Giorgio Armani'nin Sonbahar 2022 kampanyasında - 5

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