Irina Shayk, Giorgio Armani'nin Sonbahar 2022 kampanyasında

Irina Shayk, Giorgio Armani'nin 2022 Sonbahar-Kış kampanya yüzü oldu. Dünyaca ünlü Rus model, Mert Alaş ve Marcus Piggott ikilisine poz verdi. Anna Dello Russo'nun styling'ini yaptığı çekimlerde Shayk, özel dikim blazerler, gece kıyafetleri ve özel dikim takımlar dahil olmak üzere çeşitli görünümlerde objektif karşısına geçti.
36 yaşındaki model, bir fotoğrafta mavi boncuklu elbisesini el çantası ve stilettolarla tamamlamış halde poz verdi. Başka fotoğrafta koyu renk bir pantolon, beyaz gömlek ve kravatla dikkat çekti.
Makyaj sanatçısı Karim Rahman'ın dumanlı göz makyajıyla objektife bakan Shayk, Giorgio Armani kampanya görselleriyle büyük beğeni topladı. Ünlü model ayrıca, Los Angeles'ta poz verdiği Burberry'nin sonbahar reklamlarında da yer alıyor.