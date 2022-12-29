İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde

Kendine has tasarımlarıyla öne çıkan, rap şarkılarına konu olan ve kırmızı halının en ilgi çekici görünümlerine imza atan İtalyan lüks moda markası Gucci, Çin Takvimi’ni kutlayan yeni kampanyasını görücüye çıkardı.

İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 1

Son yıllarda moda dünyasının en popüler markaları sıralamasında ilk sırada yer alan İtalyan lüks moda markası Gucci, renkli bir kampanya ile yeni yıla giriş yaptı.

İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 2

Fotoğrafçı Max Siedentopf tarafından çekilen karelerde renkli bahar çiçekleri ve tavşanlar yer aldı.

İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 3

Emma Pei ve Ruiqi Jiang gibi ünlü modellerin yer aldığı koleksiyonda desenlerin ve canlı renklerin öne çıktığı tasarımlar öne çıkıyor.

İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 4

Çin Takvimi’ne göre 2023 tavşanın yılıdır. ‘Tavşan Yılı’ adlı kapsül koleksiyonda Gucci’nin estetiğini yansıtan çantalar, ayakkabılar, deri parçalar ve aksesuarlar bulunuyor.

İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 5

GUCCI'DE YENİ DÖNEM

İtalyan lüks moda markasının kreatif direktörü Alessandro Michele, markadaki görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Kering şirketinin bünyesinde bulunan Gucci’den yaklaşık 8 sene sonra ayrılma kararı alan Michele, markanın kimliğini tamamen baştan yazan vizyonu sayesinde yeni bir Gucci yaratmıştı. 49 yaşındaki tasarımcının ayrılma kararının altında ise markanın farklı bir yönde ilerleme isteği yattığı iddia edildi.

Gucci'nin Çin Takvimi'ni kutlayan yeni kampanyasından yansıyan kareler...

İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 6
İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 7
İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 8
İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 9
İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 10
İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 11
İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde - 12

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