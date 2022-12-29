İtalyan moda devinden renkli kampanya: Tavşanlar başrolde

Son yıllarda moda dünyasının en popüler markaları sıralamasında ilk sırada yer alan İtalyan lüks moda markası Gucci, renkli bir kampanya ile yeni yıla giriş yaptı.
Fotoğrafçı Max Siedentopf tarafından çekilen karelerde renkli bahar çiçekleri ve tavşanlar yer aldı.
Emma Pei ve Ruiqi Jiang gibi ünlü modellerin yer aldığı koleksiyonda desenlerin ve canlı renklerin öne çıktığı tasarımlar öne çıkıyor.
Çin Takvimi’ne göre 2023 tavşanın yılıdır. ‘Tavşan Yılı’ adlı kapsül koleksiyonda Gucci’nin estetiğini yansıtan çantalar, ayakkabılar, deri parçalar ve aksesuarlar bulunuyor.
İtalyan lüks moda markasının kreatif direktörü Alessandro Michele, markadaki görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Kering şirketinin bünyesinde bulunan Gucci’den yaklaşık 8 sene sonra ayrılma kararı alan Michele, markanın kimliğini tamamen baştan yazan vizyonu sayesinde yeni bir Gucci yaratmıştı. 49 yaşındaki tasarımcının ayrılma kararının altında ise markanın farklı bir yönde ilerleme isteği yattığı iddia edildi.
Gucci'nin Çin Takvimi'ni kutlayan yeni kampanyasından yansıyan kareler...