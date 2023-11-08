Japon moda markası canlı kelebekli elbise tasarımlarından dolayı özür diledi
Japon moda markası Undercover, Paris Moda Haftası'nda canlı kelebeklere yer verdiği kıyafet tasarımları ile hayvan hakları örgütü PETA'nın tepkisini çekince özür diledi.
Japon moda markası Undercover, eylül ayında gerçekleşen Paris Moda Haftası'na kelebek ve böcek desenli kıyafetlerin yanı sıra canlı kelebeklerin kullanıldığı koleksiyonla damga vurmuştu.
Bu ilginç tasarımlardan oluşan koleksiyonu moda dünyası alkışlasa da hayvan haklarını savunanlar eleştirmişti.
Elbiselerde canlı kelebeklere yer verilen tasarımlar nedeniyle başta PETA olmak üzere pek çok hayvan hakları örgütünden tepki çeken markanın tasarımcısı özür diledi ve bir daha asla tasarımlarında canlı hayvanlara yer vermeyeceği sözü verdi.