Japon moda markası canlı kelebekli elbise tasarımlarından dolayı özür diledi

PETA ekim ayında Takahashi'ye, halka açık sergilerde kullanılan kelebeklerin "tipik olarak ya doğadan koparıldığını ya da çiftliklerde esaret altında yetiştirildiğini" ve birçoğunun zarflar ve küçük kutular içinde "kargo gibi" nakledilirken ezildiğini ya da öldüğünü bildiren bir mektup yazdı.

Grup, Kuzey Amerika Kelebek Derneği'ne atıfta bulunarak şunları söyledi: "Birçok düğün planlayıcısı artık düğünlerde kelebeklerden kaçınıyor çünkü onlar çoğunlukla ya ölü ya da yarı ölü olarak geliyorlar."