Japon moda markası canlı kelebekli elbise tasarımlarından dolayı özür diledi

Japon moda markası Undercover, Paris Moda Haftası'nda canlı kelebeklere yer verdiği kıyafet tasarımları ile hayvan hakları örgütü PETA'nın tepkisini çekince özür diledi.

Japon moda markası canlı kelebekli elbise tasarımlarından dolayı özür diledi - 1

Japon moda markası Undercover, eylül ayında gerçekleşen Paris Moda Haftası'na kelebek ve böcek desenli kıyafetlerin yanı sıra canlı kelebeklerin kullanıldığı koleksiyonla damga vurmuştu.

Bu ilginç tasarımlardan oluşan koleksiyonu moda dünyası alkışlasa da hayvan haklarını savunanlar eleştirmişti.

Elbiselerde canlı kelebeklere yer verilen tasarımlar nedeniyle başta PETA olmak üzere pek çok hayvan hakları örgütünden tepki çeken markanın tasarımcısı özür diledi ve bir daha asla tasarımlarında canlı hayvanlara yer vermeyeceği sözü verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Japon moda markası canlı kelebekli elbise tasarımlarından dolayı özür diledi - 2

PETA ekim ayında Takahashi'ye, halka açık sergilerde kullanılan kelebeklerin "tipik olarak ya doğadan koparıldığını ya da çiftliklerde esaret altında yetiştirildiğini" ve birçoğunun zarflar ve küçük kutular içinde "kargo gibi" nakledilirken ezildiğini ya da öldüğünü bildiren bir mektup yazdı.

Grup, Kuzey Amerika Kelebek Derneği'ne atıfta bulunarak şunları söyledi: "Birçok düğün planlayıcısı artık düğünlerde kelebeklerden kaçınıyor çünkü onlar çoğunlukla ya ölü ya da yarı ölü olarak geliyorlar."

Japon moda markası canlı kelebekli elbise tasarımlarından dolayı özür diledi - 3

Markanın kurucusu ve tasarımcısı Jun Takahashi de PETA'ya yazdığı cevap mektubunda, “Gökyüzünde özgürce uçabilen kelebekleri tuzağa düşürdüğüm için pişmanım” dedi.

Undercover'ın çiçekler ve canlı kelebekler içeren "teraryum" elbiseleri, markanın eylül ayında Paris Moda Haftası'ndaki İlkbahar-Yaz 2024 defilesinde ruhani bir havada sergilenmiş, ancak kıyafetler hayvan hakları aktivistleri arasında böceklerin refahı konusunda endişelere yol açmıştı.

Japon moda markası canlı kelebekli elbise tasarımlarından dolayı özür diledi - 4

Takahashi, 17 Ekim tarihli cevabında gösterisindeki kelebeklerin güvenli ve sağlıklı olmasını istediğini söyledi. Ekibinin onları "etik" bir yetiştiriciden sipariş ettiğini ve onlara doğru beslenmeyi, nefes almaları ve uçmaları için yeterli alan sağladığını ve aynı zamanda onları doğru sıcaklıkta tuttuğunu yazdı.

Hayvanlar için mümkün olan en rahat yaşamsal alanı yarattıklarını söyleyen tasarımcı yine de bunun bir hata olduğunu kabul ettiğini söyledi ve "Kreasyonumdaki elbiselere kelebekleri koymaya karar verdiğim için suçlu hissediyorum" ifadesini kullandı.

Japon moda markası canlı kelebekli elbise tasarımlarından dolayı özür diledi - 5

Takahashi, podyum gösterisinden hemen sonra böcekleri bir parka saldığını söyledi. Ancak PETA, mektubunda, esaret altında yetiştirilen kelebeklerin vahşi doğada "besin kaynağı bulmakta zorlandığını ve nadiren hayatta kaldığını" ve aynı zamanda "yerel böceklere hastalık yayabildiğini" söylemişti.

Japon moda markası canlı kelebekli elbise tasarımlarından dolayı özür diledi - 6

New York'taki Barneys mağazası, 2018'de canlı kral kelebekleri kullanması nedeniyle PETA'dan benzer şikayetleri almasının ardından vitrinlerinde böceklere yer vermeyi bırakmıştı.

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