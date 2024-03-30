Kim der 55 yaşında diye! İşte Jennifer Aniston'ın gençlik sırları

ESTETİK YAPTIRDI MI?

Aniston 2007 yılında, yıllarca yalanlamasına rağmen, burun ameliyatı olduğunu itiraf etmişti. Oyuncu yıllar sonra burun estetiği ya da diğer adıyla rinoplasti denilen ve burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan operasyonu yaptırdı ve bu operasyonu "Yaptığım en iyi şeydi" olarak tanımladı.