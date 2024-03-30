Kim der 55 yaşında diye! İşte Jennifer Aniston'ın gençlik sırları

Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston yalnızca yer aldığı projelerle değil, yıllardır değişmeyen görüntüsüyle de dikkat çekiyor. İşte Hollywood yıldızının güzellik sırları...

Kim der 55 yaşında diye! İşte Jennifer Aniston'ın gençlik sırları - 1

Friends dizisiyle ün kazanan ABD'li oyuncu Jennifer Aniston 55 yaşında. Oyuncu, sektöre adım attığı günden beri güzelliği ve fit görünümüyle adından söz ettiriyor.

Peki Aniston'ın sırrı ne? İşte Aniston'ın gençlik sırları...

N-LIFE HABERLERİ

Kim der 55 yaşında diye! İşte Jennifer Aniston'ın gençlik sırları - 2

Oyuncu geçmişte botox yaptırdığını itiraf etse de bu işlemin kendisine çok da uygun olmadığını belirtti.

Oyuncu botoks yerine cilt yenilemek amacıyla yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulanan "peptid aşısını" tercih ediyor.

Kim der 55 yaşında diye! İşte Jennifer Aniston'ın gençlik sırları - 3

NASIL BESLENİYOR?

Yoğun bir egzersiz programı olan Aniston, aralıklı oruç (intermittent fasting) yaptığını söyledi. Aktrist, yüksek proteinli ve düşük karbonhidrat içeren besinler tüketmeyi tercih ediyor.

Meditasyon yapan oyuncu, köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkarak temiz hava almayı ve uzun yürüyüşler yapmayı çok seviyor.

Yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu belirten Aniston, "sağlıklı ve mutlu" olmayı hayatında öncelik haline getiriyor.

Kim der 55 yaşında diye! İşte Jennifer Aniston'ın gençlik sırları - 4

ESTETİK YAPTIRDI MI?

Aniston 2007 yılında, yıllarca yalanlamasına rağmen, burun ameliyatı olduğunu itiraf etmişti. Oyuncu yıllar sonra burun estetiği ya da diğer adıyla rinoplasti denilen ve burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan operasyonu yaptırdı ve bu operasyonu "Yaptığım en iyi şeydi" olarak tanımladı.

Kim der 55 yaşında diye! İşte Jennifer Aniston'ın gençlik sırları - 5

EN SEVMEDİĞİ İLTİFAT

Oyuncu "Yaşına göre iyi görünüyorsun" ifadesinden ise nefret ediyor. Her ne kadar iltifat olarak görünse de oyuncu "İyi görünüyorsun" demenin yeterli olduğunu düşünüyor.

Kim der 55 yaşında diye! İşte Jennifer Aniston'ın gençlik sırları - 6

Vogue dergisine konuşan yıldız "20'lerimde olduğumdan çok daha iyi bir fiziğe sahibim. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda çok daha hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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