Kim der 55 yaşında diye! İşte Jennifer Aniston'ın gençlik sırları
Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston yalnızca yer aldığı projelerle değil, yıllardır değişmeyen görüntüsüyle de dikkat çekiyor. İşte Hollywood yıldızının güzellik sırları...
Friends dizisiyle ün kazanan ABD'li oyuncu Jennifer Aniston 55 yaşında. Oyuncu, sektöre adım attığı günden beri güzelliği ve fit görünümüyle adından söz ettiriyor.
Peki Aniston'ın sırrı ne? İşte Aniston'ın gençlik sırları...