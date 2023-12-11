Kore cilt bakım trendi Double Cleansing

K-Pop'tan sonra sıra K-Beauty'de! Başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarında sıklıkla karşımıza çıkan "double cleansing" ya da diğer adıyla "çift aşamalı temizlik", Kore kökenli temizlik rutini olarak biliniyor. İşte parlak bir cilt için Double Cleansing yöntemine dair bilinmesi gerekenler...

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Double Cleansing, cildi temizlemek için kullanılan bir cilt bakım yöntemi. Bu yöntem, cildin üzerinde biriken yağ, makyaj kalıntıları, güneş kremi ve diğer kirleticileri etkili bir şekilde temizlemek amacıyla iki aşamalı bir temizlik sürecini içeriyor.

Hailey Bieber, Olivia Wilde gibi ünlülerin güzellik rutinlerine dahil ettiği Kore kökenli temizlik alışkanlığı, son dönemde başta TikTok'ta olmak üzere sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkıyor.

Bu yönteme adını veren iki temizlik aşaması, genellikle yağ bazlı bir temizleyici ile başlıyor ve sonra su bazlı bir temizleyici ile devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

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DOUBLE CLEANSING'İN GENEL AŞAMALARI

Yağ bazlı temizleyici:

İlk adımda, suya karşı çözünmeyen makyaj, güneş kremi ve ciltte biriken yağ gibi yağ bazlı kirleticileri çözecek bir yağ bazlı temizleyici kullanılır. Bu temizleyiciler genellikle yağ veya balmumu içerir ve cildinize uygulandığında makyajı ve diğer yağlı kalıntıları etkili bir şekilde çözer.

Su bazlı temizleyici

İkinci adımda, yağ bazlı temizleyici ile çözülen kirleticileri ve yağları temizlemek için su bazlı bir temizleyici kullanılır. Bu adım, cildinizi derinlemesine temizleyerek kalan kalıntıları ve yağları uzaklaştırmaya yardımcı olur.

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DOUBLE CLEANSING'İN AVANTAJLARI

  • Derin temizlik: İki aşamalı temizlik, cildinizi derinlemesine temizleyerek gözeneklerin tıkanmasını önleyebilir.
  • Makyajınetkili bir şekilde çıkarılması: Yağ bazlı temizleyiciler, suyla çözünmeyen makyaj ürünlerini etkili bir şekilde çözebilir.
  • Ciltbakım ürünlerinin etkinliğini artırma: Temiz cilt, cilt bakım ürünlerinin daha etkili bir şekilde emilmesine olanak tanır.
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DOUBLE CLEANSING KİMLERE UYGUN?

Çift aşamalı temizlik, herkesin bakım rutinine ekleyebileceği bir uygulama değil. Uzmanlar, cilt tipinize, yaşam tarzınıza, makyaj ve güneş kremi tercihinize ve hatta yaşadığınız yere göre bu tekniği uygulamanız gerektiğinin altını çiziyor. Yağlı cildiniz varsa, yüksek kirlilik seviyesine maruz kalıyor veya düzenli olarak ağır makyaj yapıyorsanız çift aşamalı temizlik sizin için uygun olabilir. Ancak aşırı yıkama, kuruluğa, hassasiyete ve tahrişe yol açabileceğinden, kuru ve hassas bir cildi olanlar veya sadece ara sıra makyaj yapanlar normal temizlik rutinlerine devam edebilirler. 

Bu temizlik yöntemi, cildin doğal yağlarını ortadan kaldırarak cilt bariyerini bozma riski taşıdığı için her gün iki kez çift aşamalı temizlik yapmak gerekli değil. Bu nedenle, çift aşamalı temizliği sadece gece rutininize eklemeniz yeterli.

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