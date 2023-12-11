Kore cilt bakım trendi Double Cleansing

Double Cleansing, cildi temizlemek için kullanılan bir cilt bakım yöntemi. Bu yöntem, cildin üzerinde biriken yağ, makyaj kalıntıları, güneş kremi ve diğer kirleticileri etkili bir şekilde temizlemek amacıyla iki aşamalı bir temizlik sürecini içeriyor.

Hailey Bieber, Olivia Wilde gibi ünlülerin güzellik rutinlerine dahil ettiği Kore kökenli temizlik alışkanlığı, son dönemde başta TikTok'ta olmak üzere sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkıyor.

Bu yönteme adını veren iki temizlik aşaması, genellikle yağ bazlı bir temizleyici ile başlıyor ve sonra su bazlı bir temizleyici ile devam ediyor.