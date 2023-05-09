Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, Fransız moda devi için kamera karşısına geçti.
Kırmızı halı ve etkinliklerde sık sık tercih ettiği Jean Paul Gaultier ile güçlerini birleştiren yıldız, markanın İlkbahar-Yaz kampanyasında yer aldı.
27 yaşındaki kozmetik kraliçesinin yer aldığı "Flowers" adlı kampanyada çiçek detayları ön plana çıktı.
Elizaveta Porodino'nun çektiği kampanyada adeta bambaşka birine bürünen yıldız, gri saçları ve sararttığı kaşlarıyla dikkat çekti.
İlkbahar-Yaz koleksiyonunda vücudu saran tulumlar, konik şeklinde korseler ve yarı transparan parçalar dikkat çekti.
Markanın 2000'ler tasarımlarına göndermede bulunan koleksiyonda nostaljik ve çağdaşlar çizgiler harmanlanıyor.
İşte kampanya çekiminden yansıyanlar...