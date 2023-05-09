Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi

Ünlü realite şov yıldızı ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kylie Jenner, Fransız moda devi Jean Paul Gaultier'in marka yüzü olarak ilk kampanyasında yer aldı. 1982 yılında Jean Paul Gaultier tarafından kurulan marka, moda sektörünün öncülerinden olarak biliniyor. Jenner, geçtiğimiz aylarda İtalyan moda markası DolceGabbana için kamera karşısındaydı.

Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi - 1

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, Fransız moda devi için kamera karşısına geçti.

N-LIFE HABERLERİ

Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi - 2

Kırmızı halı ve etkinliklerde sık sık tercih ettiği Jean Paul Gaultier ile güçlerini birleştiren yıldız, markanın İlkbahar-Yaz kampanyasında yer aldı.

Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi - 3

27 yaşındaki kozmetik kraliçesinin yer aldığı "Flowers" adlı kampanyada çiçek detayları ön plana çıktı.

Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi - 4

YEPYENİ BİRİ OLDU

Elizaveta Porodino'nun çektiği kampanyada adeta bambaşka birine bürünen yıldız, gri saçları ve sararttığı kaşlarıyla dikkat çekti.

Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi - 5

İlkbahar-Yaz koleksiyonunda vücudu saran tulumlar, konik şeklinde korseler ve yarı transparan parçalar dikkat çekti.

Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi - 6

Markanın 2000'ler tasarımlarına göndermede bulunan koleksiyonda nostaljik ve çağdaşlar çizgiler harmanlanıyor.

İşte kampanya çekiminden yansıyanlar...

Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi - 7
Kylie Jenner Fransız moda devi için tarz değiştirdi - 8
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