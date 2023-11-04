Kylie Jenner'ın serveti büyüyor: Giyim markası yok sattı

Jenner, en çok makyaj imparatorluğu ile tanınıyor. Ancak iş dünyasına moda ile giriş yapmıştı. 2012'de süper model kardeşi Kendall Jenner ile PacSun adlı marka için işbirliği içindeydi. Ancak bu girişimden üç yıl sonra dudak makyajı setini çıkarmıştı. Kylie Cosmetics altında 2015 yılında 29 dolarlık ruj kitleri satarak makyaj serüvenine başlayan Jenner, kozmetik sektöründe fırtına estirmişti.