Kylie Jenner'ın serveti büyüyor: Giyim markası yok sattı

Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner giyim markasıyla moda sektörüne giriş yaptı. Kozmetik imparatoriçesi Jenner'ın yeni markasının ürünleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Kylie Jenner'ın serveti büyüyor: Giyim markası yok sattı - 1

Kylie Cosmetics'in kurucusu olan ve üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner, milyar dolarlık güzellik imparatorluğuna yeni bir marka ekledi.

26 yaşındaki girişmci ve reality show yıldızı Jenner, Khy adında yeni bir kıyafet markası çıkardı.

N-LIFE HABERLERİ

Kylie Jenner'ın serveti büyüyor: Giyim markası yok sattı - 2

Vegan deriden üretilen markanın ürünleri satışa çıkar çıkmaz yoğun bir taleple karşılaştı. Jenner'ın ürünleri  ilk 1 saat içinde rekor bir talep gördü.

Satılan ürünler 1 milyon doları aşmayı başardı.

Kylie Jenner'ın serveti büyüyor: Giyim markası yok sattı - 3

Trençkot, mini elbise, eldiven gibi ürünlerin tükendiği  koleksiyonda toplamda 12 parça bulunuyor.

Kylie Jenner'ın serveti büyüyor: Giyim markası yok sattı - 4

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal gazetesi tarafından düzenlenen törennde Yılın Marka Yenilikçisi ödülünü alan Kylie Jenner "Her zaman güzellik ve modayı sevdim. Kurduğum markalarımın ve bugün açılan markam Khy'nin başarılarıyla fark edilmesi benim için çok özel" demişti.

Kylie Jenner'ın serveti büyüyor: Giyim markası yok sattı - 5

Jenner, en çok makyaj imparatorluğu ile tanınıyor. Ancak iş dünyasına moda ile giriş yapmıştı. 2012'de süper model kardeşi Kendall Jenner ile PacSun adlı marka için işbirliği içindeydi. Ancak bu girişimden üç yıl sonra dudak makyajı setini çıkarmıştı. Kylie Cosmetics altında 2015 yılında 29 dolarlık ruj kitleri satarak makyaj serüvenine başlayan Jenner, kozmetik sektöründe fırtına estirmişti.

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