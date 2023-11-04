Kylie Jenner'ın serveti büyüyor: Giyim markası yok sattı
Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner giyim markasıyla moda sektörüne giriş yaptı. Kozmetik imparatoriçesi Jenner'ın yeni markasının ürünleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.
Kylie Cosmetics'in kurucusu olan ve üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner, milyar dolarlık güzellik imparatorluğuna yeni bir marka ekledi.
26 yaşındaki girişmci ve reality show yıldızı Jenner, Khy adında yeni bir kıyafet markası çıkardı.