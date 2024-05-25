Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim
6 Mayıs'ta gerçekleşen modanın en prestijli gecesi Met Gala, adeta ünlüler geçidine dönmüştü. Dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapan etkinliğe katılmayan Lady Gaga, sosyal medya hesabından Met Gala'ya katılsaydı giyeceği kostümü paylaştı.
Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul edilen Met Gala, 6 Mayıs 2024'te New York'ta gerçekleşti. Bu yıl, 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu' temasına göre yapılan etkinlikte, kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.