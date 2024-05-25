Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim

6 Mayıs'ta gerçekleşen modanın en prestijli gecesi Met Gala, adeta ünlüler geçidine dönmüştü. Dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapan etkinliğe katılmayan Lady Gaga, sosyal medya hesabından Met Gala'ya katılsaydı giyeceği kostümü paylaştı.

Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim - 1

Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul edilen Met Gala, 6 Mayıs 2024'te New York'ta gerçekleşti. Bu yıl, 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu' temasına göre yapılan etkinlikte, kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim - 2

Ünlü isimlerin belirlenen konsept üzerine şıklık yarışına girdiği gecede gözler Rihanna, Katy Perry ve Lady Gaga'yı aramıştı.

MET GALA'DA ŞIKLIK YARIŞI

Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim - 3

Neredeyse katıldığı her etkinlikte kıyafetleriyle ilgi odağı olan Lady Gaga, yine şaşırttı.

Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim - 4

Met Gala kostümünü giyerek objektif karşısında poz veren ünlü şarkıcı, bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim - 5

Lady Gaga, Aziz Rebar imzalı kostümüyle verdiği pozlara "Ben Met Gala'ya katılsam bunu giyerdim" notunu düştü.

Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim - 6

Ünlü ismin, paylaşımı kısa sürede gündem olurken; Gaga'ya, "Tam bir ikon", "Çok korkunç görünüyor", "Keşke katılsaydı" gibi yorumlar geldi.

Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim - 7

WINTOUR TEMADAKİ KARIŞIKLIK NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Met Gala'da çoğu ünlü ismin kıyafet seçimi temaya uygun bulunmamıştı. Bunun üzerine Anna Wintour da 2024 Met Gala'daki tema karışıklığı nedeniyle özür dilemişti.

Lady Gaga: Met Gala'ya gitsem bunu giyerdim - 8

Wintour, açıklamasında "Uyuyan Güzeller' başlığını bulduğumuzda bu harika, şiirsel ve romantikti ama aslında pek çok şey olabilirdi. 'İnsanlara bu gece giymeleri için ne söyleyeceğiz?' dedim. Andrew Bolton da 'Garden of Time'a ne dersiniz?' diye sordu. Bu yüzden korkarım ki galada çok fazla kafa karışıklığı yarattık. Bunun için özür dilerim. Bir sürü çiçek göreceğimizi hayal ediyordum" demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER