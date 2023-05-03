Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, bu yıl da birbirinden inanılmaz görünümlere ev sahipliği yaptı. Tasarımcı Karl Lagerfeld'in onurlandırıldığı gecede birçok ünlü yalnızca kostümleriyle değil, saç ve makyajlarıyla da çok konuşuldu. İşte Met Gala'nın öne çıkan güzellik görünümleri...

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 1

KEDİ KIZ MAKYAJI

Ünlü şarkıcı Doja Cat'in Karl Lagerfeld'in kedisinden ilham aldığı bu görünüm, uzun süre hafızalardan silinmeyecek nitelikte.

Plastik makyaj sayesinde yüzünü kediye benzeten şarkıcının "cat eye" makyajı da çok beğenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 2

RADİKAL DEĞİŞİM

Kızıl saçlarıyla özdeşleşen Jessica Chastain, Met Gala'ya özel tarz değişikliğine gitti. Saçlarını platin sarısına boyatan ödüllü oyuncu,  koyu göz makyajı ve nude tondaki dudaklarıyla kusursuz bir görünüm sergiledi.

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 3

SOĞUK TONLAR

Sam Smith ile yaptığı düet ile adından söz ettiren Kim Petras, beyaz tonlardaki göz makyajı ve koyu renkteki kaşlarıyla tezatlık yaratmayı tercih etti.

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 4

KLASİK AMA ETKİLİ

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, saç aksesuarının arkasına saklanan gözlerini dumanlı bir göz makyajıyla öne çıkardı. Nude tonlardaki  dudağı ve pürüzsüz cilt makyajı ile beğeni toplayan yıldızın şapkası Parizyen bir güzellik vadediyor.

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 5

MÜKEMMEL UYUM

ABD'li model Grace Elizabeth, elbisesine uygun bir makyaj ile kırmızı halıda boy gösterdi. Elbisesinin rengine göz makyajıyla atıfta bulunan model, pastel tonlarla bahar tazeliğini kırmızı halıya taşıdı.

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 6

ROMANTİK ESİNTİ

Kırmızı halıda iddialı bir şıklık yakalayan ünlü model Kendall Jenner, romantik at kuyruğuyla zarif bir görünüm yakaladı. Kahve tonlardaki göz makyajıyla klasikten şaşmayan model, kontür uygulamasından yine vazgeçmedi.

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 7

HELENİSTİK GÜZELLİK

Kırmızı halıda tek omuzlu bir elbise giyen Margot Robbie, adeta bir Yunan tanrıçasını andırıyor. Makyajını minimumda tutan oyuncu, dalgalı saçlarıyla da tercihini doğallıktan yana kullanmayı tercih etti.

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 8

DOĞALLIKTAN YANA

Moda haftalarının aranan yüzü Gigi Hadid, Met Gala kırmızı halısında doğallığı tercih etti. Saçlarını dağınık bir şekilde yarım topuz yapan model,  göz makyajında inci kullanarak Karl Lagerfeld'in mirasına göndermede bulundu.

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 9

YÜKSEK HACİM

Kakül saç modeliyle son dönemde tarz değişikliğine giden Emily Ratajkowski, hacimli saçlarıyla zamansız bir görünüm yakaladı.

Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler - 10

TOPUZ ZARAFETİ

Kendine has makyajından bu etkinlikte de vazgeçmeyen Kim Kardashian, zarif topuzuyla gecenin en iyileri arasına girdi.

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