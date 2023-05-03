Met Gala'dan güzellik trendlerine yön veren görünümler

Ünlü şarkıcı Doja Cat'in Karl Lagerfeld'in kedisinden ilham aldığı bu görünüm, uzun süre hafızalardan silinmeyecek nitelikte.
Plastik makyaj sayesinde yüzünü kediye benzeten şarkıcının "cat eye" makyajı da çok beğenildi.
Kızıl saçlarıyla özdeşleşen Jessica Chastain, Met Gala'ya özel tarz değişikliğine gitti. Saçlarını platin sarısına boyatan ödüllü oyuncu, koyu göz makyajı ve nude tondaki dudaklarıyla kusursuz bir görünüm sergiledi.
Sam Smith ile yaptığı düet ile adından söz ettiren Kim Petras, beyaz tonlardaki göz makyajı ve koyu renkteki kaşlarıyla tezatlık yaratmayı tercih etti.
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, saç aksesuarının arkasına saklanan gözlerini dumanlı bir göz makyajıyla öne çıkardı. Nude tonlardaki dudağı ve pürüzsüz cilt makyajı ile beğeni toplayan yıldızın şapkası Parizyen bir güzellik vadediyor.
ABD'li model Grace Elizabeth, elbisesine uygun bir makyaj ile kırmızı halıda boy gösterdi. Elbisesinin rengine göz makyajıyla atıfta bulunan model, pastel tonlarla bahar tazeliğini kırmızı halıya taşıdı.
Kırmızı halıda iddialı bir şıklık yakalayan ünlü model Kendall Jenner, romantik at kuyruğuyla zarif bir görünüm yakaladı. Kahve tonlardaki göz makyajıyla klasikten şaşmayan model, kontür uygulamasından yine vazgeçmedi.
Kırmızı halıda tek omuzlu bir elbise giyen Margot Robbie, adeta bir Yunan tanrıçasını andırıyor. Makyajını minimumda tutan oyuncu, dalgalı saçlarıyla da tercihini doğallıktan yana kullanmayı tercih etti.
Moda haftalarının aranan yüzü Gigi Hadid, Met Gala kırmızı halısında doğallığı tercih etti. Saçlarını dağınık bir şekilde yarım topuz yapan model, göz makyajında inci kullanarak Karl Lagerfeld'in mirasına göndermede bulundu.
Kakül saç modeliyle son dönemde tarz değişikliğine giden Emily Ratajkowski, hacimli saçlarıyla zamansız bir görünüm yakaladı.
Kendine has makyajından bu etkinlikte de vazgeçmeyen Kim Kardashian, zarif topuzuyla gecenin en iyileri arasına girdi.