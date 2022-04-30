Met Gala’ya katılmanın bedeli binlerce dolar

Haberler - ntv.com.tr | 30.04.2022 - 12:04
Yılın en büyük moda olayı Met Gala’nın, birbirinden ilginç kostümlerle katılan davetlileri tüm dünyanın gündemine taşımasının maddi karşılığını fazlasıyla aldığı görülüyor. Nasıl mı? Uçuk bilet fiyatlarıyla...
Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın 2022 bilet fiyatları merak edilirken, The New York Times, 2021 gala biletlerinin kişi başı 35 bin dolar olduğunu, masa fiyatlarının da 200 bin ile 300 bin arasında değiştiğini yazdı. Bu rakamlar, 2 Mayıs’ta yapılacak galanın bilet fiyatları için de fikir veriyor.
Met Gala'ya çoğu zaman ünlüler, biletlerinin parasını ödeyecek olan moda markaları tarafından davet ediliyor ve o markalara ait kıyafetleri üzerinde taşıyor. Geçen yıl, en büyük moda markalarından bazılarının, fiyatı karşılayamayan ancak gelecek vaat eden tasarımcılar için bilet parası ödediği belirtildi.
Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü için bir bağış gecesi özelliği taşıyor ve dolayısıyla toplanan para, müzenin bakımına gidiyor.
Her yıl Met Gala’nın bir teması oluyor ve ünlü davetliler bu tema çerçevesinde giyiniyor. Bu yıl Met Gala’nın teması 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion). 2021 yılında düzenlenen Met Gala’nın uzantısı olan tema, Hollywood yıldızlarına ve Amerikalı tasarımcılara övgüde bulunuyor. Tasarımcılar bu tema üzerinden ünlü isimler için en şık kıyafetleri tasarlıyor. Konuklar Met Gala'nın ikinci bölümünde, kıyafet seçimlerini 'gösterişli cazibe ve beyaz kravat' teması altında yapacak. Ünlü isimler gecede 1870 ile 1890 yılları arasındaki New York’un ihtişamını gözler önüne seren kıyafetlerle öne çıkacak.
Öte yandan 2022 Met Gala’nın ev sahipleri Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King ve Lin-Manuel Miranda olarak açıklandı.