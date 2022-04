Met Gala’ya katılmanın bedeli binlerce dolar

YILIN TEMASI 'MODANIN ANTOLOJİSİ'

Her yıl Met Gala’nın bir teması oluyor ve ünlü davetliler bu tema çerçevesinde giyiniyor. Bu yıl Met Gala’nın teması 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion). 2021 yılında düzenlenen Met Gala’nın uzantısı olan tema, Hollywood yıldızlarına ve Amerikalı tasarımcılara övgüde bulunuyor. Tasarımcılar bu tema üzerinden ünlü isimler için en şık kıyafetleri tasarlıyor. Konuklar Met Gala'nın ikinci bölümünde, kıyafet seçimlerini 'gösterişli cazibe ve beyaz kravat' teması altında yapacak. Ünlü isimler gecede 1870 ile 1890 yılları arasındaki New York’un ihtişamını gözler önüne seren kıyafetlerle öne çıkacak.