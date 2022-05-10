Moda devi aşırı pis ve parçalanmış görünümlü ayakkabısını satışa çıkardı: Fiyatıyla sosyal medyada viral oldu

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 17:05 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 17:16
Lüks moda evi Balenciaga, büyük ölçüde tahrip edilmiş 'Paris Sneaker' koleksiyonunu piyasaya sürdü. Kirli ve on derece eskitilmiş tasarım detaylarına sahip ayakkabı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Sınırlı sayıda 100 çift üretilen ayakkabı 625 dolardan satışa sunuldu. Yüksek tabana sahip spor ayakkabı dünya çapında çevrimiçi olarak ön siparişe açıldı.
Balenciaga, koleksiyonu spor ayakkabıların arkasındaki fikri şöyle açıkladı:
“Yeniden şekillendirilmiş klasik tasarım, beyaz kauçuk taban ve burun ile siyah, beyaz veya kırmızı renklerde yüzyıl ortası atletizmini ve zamansız gündelik giyimi yorumluyor.
Önceden giyilmiş gibi bir görünümü destekleyen, eskitilmiş kumaş ve pürüzlü kenarlarla tamamlanmıştır.
Balenciaga Paris Sneaker, yüksek bilek boyu veya topuğu açık olmak üzere farklı bağcıklı stillerde geliyor. Fotoğrafçı Leopold Duchemin tarafından yapılan natürmort portreler, Paris Sneaker'ın ömür boyu giyilmesi gerektiğini gösteriyor.”
Diğer taraftan Balenciaga, ayakkabının reklam çalışmalarına bir süre önce başlamış, görseldeki gibi çok daha eski görünümlü ayakkabılar kullanılmıştı.
Ancak, sosyal medya kullanıcıları Balenciaga’nın yeni modelinin uzun bir ömre sahip olacağından çok da emin değil. Bir kullanıcı, “Peki bu ayakkabılar göründüğü kokuyor mu? Çöpten çıkabilecek bir ayakkabıya benziyor” yazarken, bir diğeri ise “Zengin insanlar fakir görünmeyi sever ama sadece estetik için. Gerçek dünyada ne olup bittiklerinden haberi yok” yorumunda bulundu.
Öte yandan Balenciaga Paris Sneaker'in, 9 Mayıs'ta Avrupa mağazalarında satışına başlandı. 16 Mayıs'ta ABD ve Orta Doğu mağazalarında ve 23 Mayıs 2022'de Japonya mağazalarında satışa sunulacak.