Moda devi aşırı pis ve parçalanmış görünümlü ayakkabısını satışa çıkardı: Fiyatıyla sosyal medyada viral oldu

Ancak, sosyal medya kullanıcıları Balenciaga’nın yeni modelinin uzun bir ömre sahip olacağından çok da emin değil. Bir kullanıcı, “Peki bu ayakkabılar göründüğü kokuyor mu? Çöpten çıkabilecek bir ayakkabıya benziyor” yazarken, bir diğeri ise “Zengin insanlar fakir görünmeyi sever ama sadece estetik için. Gerçek dünyada ne olup bittiklerinden haberi yok” yorumunda bulundu.